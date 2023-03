Apple představil nový iPhone 14 a 14 Plus!

Spekulace do puntíku vyšly. Před malou chvílí totiž Apple skrze tiskovou zprávu ve svém newsroomu oficiálně oznámil příchod nové verze iPhonů 14 a 14 Plus. Tu dle očekávání přebarvil do jasné žluté barvy, čímž vytvořil šestou variantu základního iPhonu 14 (Plus). A nutno podotknout, že opravdu krásnou.

Technické specifikace „nových“ iPhonů 14 a 14 Plus jsou samozřejmě zcela shodné s těmi, kterými disponují zbylé v září představené modely. Jediné, čím tedy chce Apple u novinek zaujmout, je skutečně barva. Jinak ale můžete počítat například s kvalitním fotoaparátem, displejem, Face ID, vysokým výkonem, ale samozřejmě taktéž podporou 5G sítí a tak podobně. Bohužel, stejně jako u řady 14 je taktéž třeba počítat s absencí vyšší obnovovací frekvence displeje než 60 Hz či Always-on. Velkým pozitivem je nicméně alespoň fakt, že iPhony 14 (Plus) začaly v posledních týdench u autorizovaných prodejců zlevňovat a je velmi pravděpodobné, že se do slev rovnou dostanou i žluté iPhony. Ostatně, bylo tomu tak i v loňském roce. Předobjednávky novinek začínají v pátek 10. března s tím, že do prodeje vstoupí v úterý 14. března.