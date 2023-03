YouTube začal na iPhonech umožňovat detailní zoom videa

Aplikace YouTube pro iOS získala dlouho očekávanou funkci. Kromě možnosti roztáhnout obraz přehrávaného videa na celou obrazovku, což se hodí především u novějších iPhonů, máte nyní možnost video také přiblížit a to až na úroveň osminásobného přiblížení. V zásadě tedy máte nyní u každého videa tři možnosti, jak jej přehrávat. Buď v původním poměru stran, kdy vidíte po obou stranách černé pruhy, nebo jej přepnete roztažením dvou prstů na celou obrazovku a případně potáhnete ještě víc a video si libovolně zazoomujete. Zoom pak funguje po desetinách až na úroveň osminásobného přiblížení.

U kvalitně natočených videí se tato funkce může hodit a vy si můžete prohlédnout nějaké ty detaily navíc. Co je však trochu problém, je „trefit“ zvětšení na celou obrazovku, protože se obraz začne téměř okamžitě přepínat do dalšího přiblížení a tak to chce trochu cviku. Uvidíme, zda YouTube na zvětšení přes celou obrazovku ještě nějak zapracuej a vyladí jej. Abyste mohli ve videu zoomovat, stačí si nainstalovat nejnovější verzi aplikace YouTube.