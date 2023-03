Na Netflixu boduje český film kompletně natočený na iPhone

Pokud jste v uplynulých dnech spustili Netflix, jistě vám ve výběru novinek neunikl český film Banger. Rozebírat tvorbu Sergeie a Adama Mišíka zrovna nebudeme, nebojte se. Ovšem to, co je zajímavé, je fakt, že celý film vznikl během pouhých 15 dní a je kompletně natočený na iPhone. Pokud byste si navíc mysleli, že se jedná o nějaký nový model, pak věřte, že film se natáčel na iPhone 12 Pro. Dvojice Sergei Barracuda a Adam Mišík se pro magazín kinema.sk vyjádřili následovně: „Film se natáčel na iPhone 12 Pro a když jsem viděl záběry, které na něj chlapci natočili, ještě předtím než jsem se k nim připojil, byl jsem velmi mile překvapený,“ uvedl Sergei a Adam Sedlák jako režisér doplnil jeho slova následovně: „Byl to tvůrčí záměr, chtěli jsme dodat vizuální věrnost, aby diváci měli pocit, že jsou spolu s postavami, že s nimi reálně sedí v autě a jsou součástí jejich příběhu.

Adam Mišík pak uvedl, že to, že byl film natočený na iPhone je důkazem toho, že v dnešní době není potřeba na natočení filmu velký rozpočet, ale stačí dobrý nápad a dobrý scénář. Pokud jste si tedy mysleli, že k proražení na Netflixu potřebujete stejný štáb, který natáčí Drive to Survive, není to tak úplně pravda. Stačí vám dnes již 2 roky starý iPhone 12 Pro a k tomu trocha té šikovnosti. Na film se můžete podívat na Netflixu, kde vzhledem k tomu, že debutoval minulý týden, bude ještě nějaký ten pátek k vidění a rozhodně stojí za to.