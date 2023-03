Levnější už nebude! MacBook Air M1 lze nyní na Mobil Pohotovosti sehnat jen za 23 390 Kč

Komerční sdělení: Přestože si MacBook Air M1 odbyl svou premiéru již na podzim 2020, stále se jedná o jeden z nejoblíbenějších počítačů, které si lze v současnosti od Applu koupit. To proto, že je u něj zkombinován krásný design s parádním výkonem, kvalitním displejem, spolehlivou klávesnicí a samozřejmě i příznivou cenou. A ta navíc nyní na Mobil Pohotovosti díky slevovému kódu macnasplatky ještě více klesla. Standardní cena MacBooku Air M1 v základní verzi je na Mobil Pohotovosti 24 990 Kč, díky slevovému kódu macnasplatky ji však srazíte na 23 390 Kč. A to už se skutečně vyplatí.

A co že vlastně MacBooky Air s M1 nabídnou? Velmi zjednodušeně se dá říci, že je to skvělý výkon v kombinaci s vynikající výdrží na baterii, ale třeba i možností instalovat na počítače aplikace doposud dostupné jen na iPhonech či iPadech. To vše přitom v líbivých tělech, které se člověku hned tak neokoukají, a v rozměrech, které dělají jak z Airů, tak modelů z řady Pro velmi kompaktní stroje.

Zlevněné MacBooky Air s M1 naleznete zde