Recenze koženého pouzdra FIXED ProFit: Mějte vše potřebné hezky po ruce

Uvnitř pouzdra jsou k dispozici dva sloty pro karty s tím, že pod nimi je pak ještě jedna relativně velká kapsa, do které pohodlně vměstnáte klidně i nějaké ty peníze. Z vlastní zkušenosti nicméně doporučuji spíš ty papírové, protože kovové dokáží víko krytu logicky vypoulit, což nevypadá úplně hezky. A když už mluvíme o víku, pak je samozřejmostí, že dokáže displej telefonu zhasnout s tím, že jakmile jej z něj odklopíte, displej se automaticky rozsvítí. Co se pak týče dalších prvků, které pouzdro nabízí, k dispozici je magnetické zapínání zajišťující nemožnost nechtěného otevření.

Pouzdro FIXED ProFit je vyrobeno z kombinace kvalitní hovězí černé kůže a vnitřní silikonové „vaničky“, do které se uchycuje telefon. Tato „vanička“ je nicméně viditelná při zavření pouzdra jen z jeho boků, zezadu a zepředu je pak kryta kůží. A jelikož je navíc „vanička“ černé barvy, s kůží dokonale splývá. Co se pak týče koženého kabátku, ten je sešit ručně v prostějovských dílnách s tím, že je díky mírně lesklému povrchu s typickou strukturou kůže na omak velmi příjemný.

Testování

Přiznám se, že velkým příznivcem pouzder knižního typu jsem nikdy nebyl, jelikož mi připadala vcelku neohrabaná. Protože mám ale rád kožené příslušenství a zároveň s sebou celkem často nosím jak doklady a platební karty, tak hotovost, kousek z dílny FIXED mi je sympatický. Je u něj sice třeba počítat s tím, že jím telefon poměrně výrazně „nabobtná“, na druhou stranu se ale stále drží v ruce pohodlně a co mě možná potěšilo nejvíce, při položení na záda se telefon vůbec neviklá i přes jeho robustní zadní fotoaparát. Kůže na zádech totiž tento hrb dokonale vyrovnává, díky čemuž je tak modul fotoaparátu do pouzdra doslova zapuštěn.

Na pouzdře se mi dále líbí to, že ač je na zádech relativně tlusté, stále podporuje bezdrátové nabíjení, byť bohužel bez MagSafe. Kladně hodnotím i „víko“ s přihrádkami na platební karty, popřípadě jiné doklady a nějakou tu hotovost. Jsem sice zvyklý platit převážně přes Apple Pay a nosit řidičák a občanku v Apple MagSafe Wallet, ale karty bohužel všude neberou (což zamrzí zejména v létě u stánků s pivem) a do MagSafe Wallet zase člověk „nacpe“ oproti pouzdru od FIXED výrazně méně všeho, přičemž o kovových penězích si zde můžete nechat jen zdát.

Je samozřejmě třeba počítat s tím, že se telefon v klasickém krytu používá trochu jinak než když jej nasadíte do pouzdra knižního typu. Ovládání jednou rukou je například v takovém případě o poznání komplikovanější, ba skoro až nemožné. Nicméně třeba volání se zavřeným pouzdrem zvládnete stejně jako s klasickým krytem na záda, jelikož v horní části víka pouzdra nezapomněl FIXED na výřez zpřístupňující horní reproduktor a mikrofon. Hovor pak lze i pohodlně položit přes Power Button, ke kterému máte i při zavřeném pouzdře přístup.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která myslím, že by byla fajn vyřešit do budoucna trochu lépe. Je jí konkrétně mírné kroucení krajů víka krytu, kvůli čemuž ten úplně nedoléhá ke krajům telefonu. Díky tomu, že je kůže měkká a poddajná, se sice dá víko do jisté míry ručně vytvarovat, ale myslím si, že kdyby do něj FIXED našil nějakou pevnou vložku, nebylo by to i za cenu dalšího mírného nabobtnání špatné. Jedná se ale naštěstí o drobnost, která je u pouzdra za 799 Kč s přihlédnutím na použitý materiál dle mého odpustitelná.