K chytrým hodinkám Niceboy WATCH Lite 3 nyní získáte bezdrátová sluchátka zcela zdarma

Komerční sdělení: Chytré hodinky lze označit za jednoho z nejpraktičtějších pomocníků pro váš každodenní život. S jejich pomocí tak máte dokonalý přehled o příchozích notifikacích, zprávách a hovorech, případně také pomohou s monitorováním fyzických aktivit či zdravotních funkcí uživatele. A přesně tohle zvládá na výbornou model Niceboy WATCH Lite 3, který je jasným důkazem toho, že si můžete přijít na skutečně kvalitní chytré hodinky za poměrně lidovou cenu. Pokud tedy hledáte pořádné smartwatche, ale nechcete za ně utrácet tisíce korun, pak by vaší pozornosti rozhodně neměl uniknout tento povedený kousek.

WATCH Lite 3

Pojďme si tedy posvítit na to, co model WATCH Lite 3 vlastně umí a o co se dokáže postarat. Tyto chytré hodinky vás hned na první pohled zaujmou svým vytříbeným a elegantním designem, kterému vévodí tělo s 1,69″ displejem. Jak už jsme navíc lehce nakousli výše, hodinky vás dokážou informovat o všech příchozích notifikacích, zprávách a příchozích hovorech, díky čemuž se tak nemusíte obtěžovat neustálým vytahováním telefonu z kapsy. To navíc skvěle doplňují funkce jako budík, možnost ovládání hudby a mnoho dalších, což smartwatche staví do role všestranného osobního asistenta.

Nyní už však k samotným funkcím. WATCH Lite 3 vám pomůžou s monitorováním zdravotních funkcí, kdy konkrétně sledují spánek uživatele a analyzují jeho kvalitu, respektive jak se střídaly spánkové fáze a jak dlouho jste vlastně spali. Stejně tak si poradí s měřením tepové frekvence (v klidu i při sportovních/náročnějších aktivitách), saturace kyslíku v krvi či krevního tlaku. O veškerých statistikách pak máte přehled v rámci mobilní aplikace. Zároveň se jedná o ultimátního parťáka na sport. Niceboy WATCH Lite 3 totiž nabízí sledování hodnot u dvacítky nejoblíbenějších sportů jako běh, cyklistika nebo plavání. Z toho také vyplývá skvělé odolné tělo v kombinaci s voděodolností dle stupně krytí IP68.

Bezdrátová sluchátka jako dárek

Aby toho nebylo málo, při zakoupení chytrých hodinek Niceboy WATCH Lite 3 získáte skvělý dárek v podobě bezdrátových sluchátek HIVE E3. Zcela zdarma si tak můžete přijít na univerzální sluchátka, která potěší výdrží dosahující až 10 hodin, odolností vůči potu a vodě dle stupně IPX5, Bluetooth 5.0 připojením a skvělým zvukem. Za zmínku pak také stojí podpora hands-free hovorů, snadno vyměnitelné polštářky a jednoduché ovládání. Ve finále tak můžete získat sluchátka v hodnotě 599 Kč zcela zdarma!