Unikly další detaily o jedné z největších novinek iPhonů 15 Pro

Chystané iPhony 15 Pro by toho měly přinést relativně dost nového a to jak z hlediska funkcí, tak i designu. Ten se totiž oproti třem předešlým ročníkům mírně změní, kdy Apple vsadí namísto ostrých hran na hrany zaoblené. Přepracováním však projdou i ovládací tlačítka na bocích telefonu pro regulaci hlasitosti, nastavení tichého či standardního režimu zvuku a zamykacího tlačítka. A díky novým zprávám od zdrojů dobře informovaného youtubera a leakera v jedné osobě ZoneOfTech máme právě o těchto prvcích nové zprávy.

Že chce Apple nasadit u iPhonů 15 Pro haptická tlačítka, kterými nahradí všechna fyzická, není již pěkných pár měsíců žádné tajemství. Nyní se však dozvídáme konkrétně to, že minimálně dvě ze tří těchto tlačítek nebudou sdílet stejný tvar s jejich předchůdci. Zatímco Power Button by měl zůstat zhruba stejný jako tomu je i nyní, tlačítka pro ovládání hlasitosti „srostou“ v jedno a budou tedy de facto vypadat jako jedna dlouhá nudle. Nynější přepínač hlasitosti se pak dle všeho promění taktéž v tlačítko, které budeme pro změnu režimu muset vždy stisknout. Ve všech případech se nicméně počítá s tím, že nedojde k fyzickému „promáčknutí“, ale bude stačit jen dotyk v kombinaci s tlakem. V tomto směru nás tedy čeká do jisté míry malá ovládací revoluce, tedy minimálně z hlediska ovládání režimu hlasitosti.