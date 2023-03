Na iStores.sk nyní seženete AirPods (Pro) v parádních slevách

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad pořízením nových sluchátek a rádi byste si dopřáli AirPods? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Na iStores.sk je totiž nyní lze sehnat za super ceny a to i na splátky. Slevy navíc padly jak na základní 2. generaci, tak i na pokročilejší 3. generaci a dokonce i na AirPods Pro 2. Zkrátka a dobře, je o co stát.

Zatímco AirPods 2 lze označit za vstupní model do světa sluchátek od Applu, který však svým zvukovým projevem ani výdrží baterie určitě neurazí, v případě AirPods 3 už si zvuk zřejmě nebudete moci vynachválit. Jedná se totiž o jedna z nejlépe hrajících sluchátek z dílny Applu, která si vás ale kromě kvality zvuku dokáží získat třeba i svou parádní několikahodinovou výdrží na jedno nabití či minimalistickým designem. Jak už je navíc u AirPods zvykem, po jejich prvotním spárováním s vaším Apple ID si začnou okamžitě perfektně rozumět i s vašimi dalšími Apple produkty, díky čemuž je tak využijete naplno.

Pokud se pak řadíte mezi hudební fajnšmekry, neměli byste přemýšlet nad ničím jiným než nad AirPods Pro. Jedná se totiž o to nejpokročilejší, co si můžete v současnosti od Applu pořídit a to jak z hlediska zvuku, tak i technologií. AirPods Pro totiž disponují například prvotřídním aktivním potlačení okolního hluku či režimem propustnosti, díky kterému si lze dle svých preferencí přesně nastavit, jak moc chcete slyšet vnější zvuky do přehrávané hudby. Kdekoho zde pak potěší i špuntová konstrukce, díky které drží v uších jako přibité.