Jak investovat do zlata v roce 2023?

Zlato se dlouhodobě v České republice řadí hned vedle nemovitostí jako jeden z nejpopulárnějších instrumentů. Od začátku února tento drahý kov zaznamenal propad o 7 %, jedná se o dobrý čas k nákupu nebo se podíváme na nová minima? A jakými způsoby můžeme vlastně do zlata investovat?

Zlato je často označováno za bezpečný přístav a ochranu před inflací, nicméně i tato komodita zažívá na své poměry turbulentní období. Před současným pádem ceny jsme viděli od listopadu minulého roku rally, které zvedlo cenu od více než 20 % v průběhu několika týdnů. Tomu zase předcházel klesající trend, který se táhl de facto celý rok 2022.

Zda bude zlato v současném roce úspěšné, je stále předmětem debat – záleží totiž hlavně na tom, jestli se vyhneme recesy, nebo ne. Ani na tuto otázku bohužel stále není jasná odpověď. Řada investorů se ale v těchto volatilních časech ke zlatu obrací. Tento drahý kov možná není ideálním bezpečným přístavem, i tak může být ale skvělým prostředkem pro diverzifikaci rizik. Obecně se investice do zlata dají rozdělit do tří hlavních skupin:

1. Zlato ve formě CFD

Tento instrument se používá především v rámci tradingu v kratších až střednědobých časových horizontech. Výhodou tohoto způsobu je to, že člověk nepotřebuje díky pákovému efektu tak velké množství finančních prostředků. Z druhé strany je to samozřejmě ta rizikovější část finančních instrumentů, při které je nutný dobrý risk a money management. Druhou velkou výhodou je možnost shortování, tedy vydělávání na poklesu ceny. To může být využito i dlouhodobými investory, kteří mají nakoupené zlato, ale nechtějí ho prodat a očekávají pokles jeho ceny. V takovém případě může otevřená short pozice pokrýt ztrátu a naše zlatá dlouhodobá investice také zůstane celá.

2. Zlato ve formě ETF

Tato forma se stává stále více populární mezi dlouhodobými investory. Již několik let jsou na trhu k dispozici ETF kopírující hodnotu zlata. Vše funguje na stejném principu jako například ETF kopírující americký index SP500. Jedná se tedy o cenné papíry držené u depozitáře, což tomuto instrumentu dává poměrně vysokou úroveň kredibility. Navíc tento trh je velmi likvidní – není tím pádem problém své ETF na zlato během okamžiku nakoupit nebo prodat.

3. Fyzické zlato

Poslední populární způsob investování je nákup tradičního fyzického zlata. Tento způsob má hlavní výhodu v tom, že zlato můžete mít doma připravené pro apokalyptický scénář, kdy v rámci minut můžete vzít svých pár zlatých slitků či cihel a zmizet pryč. Mimo tento scénář je ale fyzické zlato poměrně problematický instrument. Rozhodně není tak likvidní jako cenné papíry, prodej nebo nákup může být tudíž zdlouhavý a s nutností fyzické schůzky. Problém je také jeho uschování, které může být doma nedostatečně zabezpečené a v případě uschování v bance je zase složité se k němu dostat v případě okamžité potřeby.

Možností investování do zlata je tedy hned několik a záleží na preferencích každého, jakou cestu zvolí. Nikde také není psáno, že je potřeba si zvolit pouze jeden způsob. Investor klidně může mít malou část doma pod postelí pro krizový případ, část ve zlatých ETF a ještě může krýt své pozice pomocí CFD v případech poklesu ceny.

Možností investování do zlata je tedy hned několik a záleží na preferencích každého, jakou cestu zvolí. Nikde také není psáno, že je potřeba si zvolit pouze jeden způsob. Investor klidně může mít malou část doma pod postelí pro krizový případ, část ve zlatých ETF a ještě může krýt své pozice pomocí CFD v případech poklesu ceny.