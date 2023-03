Apple představí příští týden novou barvu iPhonu 14! Víme, jaká to bude

Stalo se již jakousi tradicí, že Apple na jaře světu odhalí novou barevnou variantu svých iPhonů. V minulosti takto ukazoval vždy (Product)RED varianty, na které navázal později fialovou a loni zelenou. A ani letošek pak nemá být v tomto směru podle zdrojů velmi dobře informovaného japonského portálu MacOtakara jiný. Nová barva by totiž měla dorazit už příští týden.

Zdroje japonského portálu tvrdí konkrétně to, že Apple v průběhu příštího týdne představí žluté iPhony 14 a 14 Plus, přičemž není vyloučeno, že spolu s nimi dorazí i žlutá verze iPhonu 14 Pro. Ten je sice v současnosti dostupný ve zlaté, avšak pokud kalifornský gigant nasadí žlutou ve výrazně jiném odstínu, do nabídky by telefon určitě zapadl a co víc, pravděpodobně by jí prodejně ještě více rozdmýchal. Loňské představení zelených iPhonů 13 (Pro) totiž mezi jablíčkáři způsobilo prodejní šílenství.

Fotogalerie 1520_794_iPhone_14_Plus iPhone-14-Yellow-Mock-2 iPhone 14 Plus LsA 25 iPhone 14 Plus LsA 24 iPhone 14 Plus LsA 23 iPhone 14 Plus LsA 22 iPhone 14 Plus LsA 21 iPhone 14 Plus LsA 20 iPhone 14 Plus LsA 19 iPhone 14 Plus LsA 18 iPhone 14 Plus LsA 17 iPhone 14 Plus LsA 16 iPhone 14 Plus LsA 15 iPhone 14 Plus LsA 14 iPhone 14 Plus LsA 13 iPhone 14 Plus LsA 12 iPhone 14 Plus LsA 11 iPhone 14 Plus LsA 10 iPhone 14 Plus LsA 9 iPhone 14 Plus LsA 8 iPhone 14 Plus LsA 7 iPhone 14 Plus LsA 6 iPhone 14 Plus LsA 5 iPhone 14 Plus LsA 4 iPhone 14 Plus LsA 3 iPhone 14 Plus LsA 2 iPhone 14 Plus LsA 1 Vstoupit do galerie

Ačkoliv nelze v současnosti samozřejmě se 100% jistotu říci, že se příští týden žlutých iPhonů skutečně dočkáme, s ohledem na datum v kalendáři by to smysl určitě dávalo. Právě březen totiž Apple v minulosti k představování nových odstínů využíval ve velkém, přičemž v loňském roce se tak stalo konkrétně 8.. Příští týden to tedy bude na rok přesně, co se světu ukázaly zelené iPhony 13 (Pro) a tak určitě není od věci, aby Apple toto „výročí“ náležitě oslavil právě novou barvou.