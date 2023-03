Po nedávném „odhalení toho, že k ovládnutí iPhonu, Apple ID, aplikací, hesel a tak podobně může stačit zjistit číselný kód k telefonu, čím dál tím víc čtenářů se na nás obrací s dotazem, jak nastavit silné heslo na iPhone. Postupe je nicméně naštěstí velmi jednoduchý:

Otevřete Nastavení – Face ID/Touch ID a kód Zadejte kód Sjeďte dolů a zvolte možnost Změnit kód zámku Zadejte kód Zvolte možnost Volby kódu a vyberte si, zda chcete vlastní číselný, nebo alfanumerický kód Do rozhraní pro nový kód vepište, čím chcete iPhone při vyzvání na zadání kódu odemykat a volbu potvrďte

Váš číselný či alfanumerický kód by měl být z logiky věci co možná nejsložitější na prolomení. To jinými slovy znamená, že by se nemělo jednat o nic, co je s vámi jakkoliv spojitelné. Zapomeňte tedy například na datum narození či obecně cokoliv, co je možné v souvislosti s vámi jakkoliv dohledat, přičemž totéž platí i pro alfanumerický kód. Ideální je tedy používat zcela smyšlený číselný řetězec, popřípadě nelogicky poskládaná písmena a čísla po sobě.