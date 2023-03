iPhone 14 Plus je i nadále prodejní propadák, řada Pro naopak láme rekordy

Předpovědi mnoha analytiků vyšly naprázdno. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky dala popsat situace kolem prodejů iPhonů 14 a 14 Pro. Zatímco řadě Pro totiž loni mnozí zvěstovali, že prodejně až tak nezaujme, protože toho má nabídnout oproti 13 Pro relativně málo nového, iPhony 14 a zejména pak model 14 Plus měl být hitem. Pravda je ale zcela opačná. Model Plus je totiž naprostý prodejní propadák, zato však iPhony 14 Pro válcují své předchůdce ve velkém.

Na prodeje loňské řady iPhonů se v posledních týdnech zaměřili analytici z JP Morgan, kterým se podařily zjistit poměrně zajímavé závěry. Víme díky nim například to, že zájem o řadu 14 Plus od jejího představení strmě klesá a vyloženě dobře na tom nejsou ani 6,1“ iPhony 14, jejichž prodejní pokles je citelnější než u řady 13 předloni. To iPhony 14 Pro a 14 Pro Max se naopak prodávají naprosto famózně a řadu 13 Pro a 12 Pro meziročně válcují. Takto velký zájem totiž o prémiové modely v této fázi roku nikdy nebyl. Je nicméně třeba spravedlivě dodat to, že v předešlých letech až taková nedostatek prémiových iPhonů přes Vánoce nebyl a tudíž nebylo potřeba prodeje dohánět později. Na druhou stranu je však fakt, že mnozí analytici tvrdili, že po Vánocích už o iPhony 14 Pro a Pro Max nebude velký zájem a je evidentně, že tomu je zcela jinak. Jak se situace s prodeji iPhonů vyvine v nadcházejících měsících nicméně ukáže až čas, jelikož odhady jsou evidentně poměrně nepřesné.