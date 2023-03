Letošní iPhony by mohly být v ČR nejlevnější za poslední roky

Když loni Apple (nejen) v České republice zdražil meziročně novou generaci iPhonů, nejednoho jablíčkáře tím do jisté míry zaskočil. Od představení iPhonu X totiž na ceny svých prémiových modelů nesahal, ba co víc, o rok dříve u iPhonů 13 Pro dokonce mírně zlevnil. O to větší šok byl proto loňský rok a relativně vysoký cenový skok. Ten byl však zaviněný inflací a nedobrým kurzem české koruny vůči dolaru a euru, což může být nyní paradoxně hnacím motorem k tomu, aby byly letošní iPhony naopak nejlevnější za poslední roky.

Asi každému je jasné, že Apple cenu svých produktů ve světě neurčuje ze dne na den, ale snaží se jí nastavovat podle dlouhodobého ekonomického vývoje. Nemá proto příliš smysl ptát se, jaký kurz koruny vůči euru byl v určité dny, ale bohatě by mělo stačit to, že se od začátku druhé polovina loňska pohyboval kolem 24,70 Kč s tím, že na začátku roku a v květnu byl pak i nad hranicí 25 Kč. To americký dolar vůči koruně ve druhé polovině loňska pozvolna sílil až na 25,70 Kč za dolar, avšak pak zažil strmý pád a nyní se pohybuje dokonce těsně pod 22 Kč. Co se pak týče eura, to je nyní na 23,44 Kč. Je tedy naprosto jasné, že pří tvorbě ceny pro iPhony 14 (Pro) vycházel Apple z úplně jiných hodnot než tomu je nyní – tím spíš, když navíc v Evropě logicky zohledňuje primárně euro a nikoliv dolarů. Zdražení bylo proto naprosto nevyhnutelné a dotklo se kromě Česka i spousty dalších zemí v EU, byť u nás bylo skoro nejcitelnější. Nyní se však karta kupodivu obrátila a české koruna je vůči euru i dolaru extrémním způsobem silná.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

Apple si samozřejmě může dovolit na cenu iPhonů 15 (Pro) nesahat a nechat jí na úrovni loňských modelů a obhajovat si to například inflací a tak podobně, ale daleko pravděpodobnější je v tomto směru zlevnění. Kdyby tak ostatně neučinil, byly by v Česku iPhony opět jedny z nejdražších v EU, avšak při hodnotě měny diametrálně odlišné než tomu bylo loni, což by spousty Čechů přimělo k nákupům iPhonů ze zahraničí. Při rozdílu dobrých 1,26 Kč při meziročním srovnání kurzu eura by totiž již byla úspora při nákupu iPhonu v zahraničí skutečně citelná. Jen pro příklad, kdyby nechal Apple eurové ceny iPhonů stejné jako loni a my tak iPhony 15 Pro v základu kupovali za 1299 euro (což je cena v Německu), znamenalo by to, že by nás v zahraničí vyšly při dnešním kurzu na 30 448 Kč. Tentýž iPhone by přitom v Česku při zachování nynějších cen stál 33 490 Kč, tedy se bavíme o rozdílu dobrých 10 % a to už opravdu málo není. A to není ani zdaleka vše.

Česká koruna zejména vůči euru s posilováním podle spousty ekonomů ještě nekončí, ba právě naopak u ní stále lze čekat další posilování. Kdyby tedy na tuto skutečnost Apple neragoval a prodával by nové iPhony za ceny z loňska, propast mezi českými cenami a těmi evropskými by ještě vyrostla a tuzemské prodeje by mohly částečně zkolabovat. Zvlášť v dnešní době je totiž jasné, že by si uživatelé jednoduchou úsporu v podobě koupě telefonu v zahraničí a jeho přeposlání například přes virtuální adresy a tak podobně ujít nenechali. Český rybníček však není až tak malý, jak si stále mnozí jablíčkáři myslí, a je proto jasné, že jej Apple padnout nenechá, respektive nebude chtít nechat. A i kdybychom si odmysleli ekonomický aspekt, jen stěží si lze představit, že by si Apple „vzal na triko“ to, že české jablíčkáře svou absolutně neskrývanou hamižností naštve. Letos bychom se tak mohli dočkat největšího propadu ceny iPhonů za poslední roky, pokud eurový kurz ještě klesne, nebo minimálně meziročního zlevnění opět na hodnotu, která bude opět o něco příjemnější.