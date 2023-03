Jelikož je Elden Ring nejlepší hrou minulého roku, bylo poměrně jasné, že se hráči dříve či později dočkají přídavku. Vývojáři na Twitteru oznámili, že další obsah ponese název Shadow of the Erdtree. To je ale vše, co se v současné době ví. Nezbývá tedy než čekat na další informace.