Šéf Qualcommu prozradil, kdy představí Apple svůj první 5G modem pro iPhony

Není žádným tajemstvím, že se Apple dlouhodobě snaží o osamostatnění se od celé řady dodavatelů komponentů pro své iPhony, přičemž jedním z nich je i Qualcomm. Ten v současnosti sice Applu dodává 5G modemy, nicméně už nyní moc dobře ví, že je to jen dočasné, jelikož kalifornský gigant ve svých dílnách dlouhodobě vyvíjí vlastní 5G modem, kterým by rád řešení Qualcommu nahradil. A jak se nyní zdá, Qualcomm má již zákulisní informace o tom, kdy se tak stane.

Ve španělské Barceloně odstartoval mobilní veletrh Mobile World Congress 2023, na kterém samozřejmě Qualcomm coby výrobce nejvýkonnějších androidích čipsetů současnosti nemůže chybět. A právě na jednom z rozhovorů v rámci veletrhu se nechal šéf Qualcommu slyšet, že „jeho“ společnost očekává představení 5G modemu od Applu již v příštím roce s tím, že od tohoto roku by tedy byly modemy od Qualcommu pro Apple zbytečné. Jedním dechem sice dodal, že pokud bude Apple potřebovat, ví, na koho se obrátit, nicméně vzhledem k tomu, jak úzké má nyní Qualcomm s Applem vztahy kvůli důležitosti 5G modemů, je víceméně jasné, že spolu probírají nejrůznější plány do budoucna a tedy že Qualcomm již víceméně počítá s tím, že od příštího roku mu dodávky pro Apple odpadnou. Jak se to podepíše na jeho finančních výsledcích nicméně ukáže až čas – díky uvolněným kapacitám po Applu totiž může získat zakázky u spousty androidích výrobců.