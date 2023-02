Budoucí iPady Pro výrazně podraží, na vině je toto vylepšení

Apple se chystá podle celé řady informací v příštím roce výrazným způsobem upgradovat své iPady Pro. Po letech u nich totiž chce nasadit nový design, ale zejména pak nový typ displeje, kdy konkrétně nyní používaný Liquid Retina u 11“ modelů a Liquid Retina XDR u 12,9“ nahradí OLED displejem, který v současnosti používá u iPhonů či Apple Watch. Tento upgrade však nepřinese jen výrazné zlepšení zobrazovacích vlastností, ale taktéž zdražení.

Zdroje velmi dobře informovaného asijského portálu The Elec pocházející pravděpodobně přímo z dodavatelského řetězce Applu zjistily před pár hodinami to, že náklady na výrobu OLED displejů pro iPady budou oproti nynějším panelům výrazně vyšší. Kalifornský gigant si měl údajně již s jejich dodavateli odsouhlasit to, že za 11“ panely zaplatí kolem 270 dolarů za kus, za 12,9“ panely by to pak mělo být kolem 350 dolarů za kus. Přitom nynější displeje je schopný odebírat za 100, respektive 150 dolarů za kus. Ve výsledku se tedy bavíme o cenovém rozdílu v přepočtu 3800 až 4500 Kč na jednom displeji, což je částka, kterou si Apple samozřejmě ze své marže jen tak neukrojí. Je proto prakticky jisté, že právě o podobnou cenovku nová generace iPadů Pro podraží, což by znamenalo jeden z největších cenových skoků iPadů v jejich historii. Řada Pro je navíc už nyní poměrně drahá a bude proto extrémně zajímavé sledovat, jak si prodejně při dalším zdražení povede. Je totiž dost dobře možné, že její zobrazovací schopnosti si zkrátka vyšší cenu obhájit nedokáží.