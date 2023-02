Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra představena: Dojezd 70 km, skvělé odpružení i něco navíc

Společnost Xiaomi na své velké konferenci odhalovala nové produkty. Kromě smartphonů Xiaomi řady 13 představila čínská společnost i novou elektrickou koloběžku Electric Scooter 4 Ultra. Ta dostává několik zásadních vylepšení, po kterých uživatelé volali už u předchozích generací. Převážně pak lepší dojezd a odpružení.

Především odpružení je pro jízdu nejzásadnější, neboť u předešlých verzí jste při jízdě cítili každou nerovnost a také koloběžka kvůli tomuto neduhu byla náchylnější k defektům. Nový systém dvojitého odpružení tedy přinese daleko pohodlnější jízdu i v něco málo náročnějším terénu. Ruku v ruce s touto skutečností jde také fakt, že Xiaomi nasadilo 10“ pneumatiky Xiaomi DuraGel. Ty by dle společnosti měly být odolné proti propíchnutí díky technologii Self seal. Narostl rovněž výkon. Jeho maximum se zastavilo na 940 W, což znamená, že při maximální rychlosti 25 km/h zvládne sklon až 25 %. Maximální dojezd je 70 km (samozřejmě v závislosti na hmotnosti jezdce a režimu jízdy). Koloběžka by se měla nabít z 0 na 100 % za 6,5 hodiny. S výkonem a dojezdem pochopitelně roste také hmotnost, která je 25 kilogramů. Stejně jako u předchozích generací má koloběžka hliníkový rám a dostatečně velkou plošinu. Rovněž se drží trend odolnosti proti vodě a prachu díky certifikaci IP55. Radost ovšem nemusí mít uživatelé z ceny. Ta je totiž nastavena na 23 999 korun. Co na nový kousek říkáte?

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra půjde zakoupit zde