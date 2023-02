QNAP představuje řízený switch s poloviční šířkou, 90wattovým PoE++ a montáží do racku

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních a úložných řešení, představila zařízení QSW-M2106PR-2S2T, webově řízený PoE switch úrovně 2 (L2) s 10 porty a montáží do racku s poloviční šířkou. Podporuje 2,5GbE, 10GbE a PoE++ s výkonem 90 W a umožňuje používat ultra rychlé a výkonné aplikace Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 nové generace. Model QSW-M2106PR-2S2T nejenže poskytuje funkce správy úrovně 2 a inteligentní řízení PoE prostřednictvím uživatelsky přívětivého systému pro správu sítě, ale také nabízí konstrukci pro montáž do racku s poloviční šířkou pro flexibilní využití prostoru ve skříni. Poskytuje efektivní nasazení do IT místností a možnost centrální vzdálené správy, a je tedy ideálním síťovým řešením pro malé a střední podniky.

„Bezdrátová technologie se posunula z Wi-Fi 6 na Wi-Fi 6E a na Wi-Fi 7, a zvyšují se tak požadavky na vysokorychlostní a vysoce výkonné přístupové body a routery,“ uvedl Ricky Ho, produktový manažer společnosti QNAP. Dodává: „Switch QNAP s PoE a montáží do racku s poloviční šířkou – QSW-M2106PR-2S2T – nabízí v prostorově úsporném šasi několik vysokorychlostních portů PoE, které lze inteligentně řídit. Díky tomu usnadňuje zavádění infrastruktury bezdrátových sítí nové generace.“

Switch QSW-M2106PR-2S2T se dodává se dvěma optickými porty 10GbE SFP+, dvěma porty 10GbE 802.3bt s PoE 90 W a šesti porty 2,5GbE 802.3bt s PoE 90 W (celkem deset portů). Je kompatibilní s technologiemi 10GbE, 2,5GbE a Multi-Gigabit NBASE-T, což zajišťuje vyšší rychlosti sítě při využití stávajících kabelů kat. 5e (s porty 2,5GbE RJ45) a kat. 6a nebo lepších (s porty 10GbE RJ45). Porty 10GbE podporují pět rychlostí: 10 Gb/s, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s, 1 Gb/s a 100 Mb/s.

Model QSW-M2106PR-2S2T využívá QNAP Switch System (QSS) a je vybaven funkcemi inteligentní správy PoE (včetně plánování, stanovení priorit napájení a povolení/zakázání napájení), které umožňují pracovníkům IT efektivně ovládat napájená zařízení prostřednictvím uživatelsky přívětivého webového grafického rozhraní. QSW-M2106PR-2S2T poskytuje funkce správy úrovně 2 (včetně LACP, VLAN, QoS a IGMP Snooping) pro efektivní řízení šířky pásma sítě a lepší zabezpečení sítě. Díky rackovému provedení s poloviční šířkou lze do racku 1U nainstalovat dva switche QSW-M2106PR-2S2T nebo jeden switch QSW-M2106PR-2S2T s dalším rackovým switchem s poloviční šířkou. Model QSW-M2106R-2S2T tedy přispívá k efektivnímu využití fyzického prostoru a úhledné kabeláži.

Klíčové specifikace

QSW-M2106PR-2S2T: 10 portů (2x 10GbE 802.3bt PoE++ 90 W, 6x 2,5GbE 802.3bt PoE++ 90 W a 2x optický port 10GbE SFP+); odpovídá standardům IEEE 802.3x a IEEE 802.3az; Auto Negotiation; porty 10GE RJ45 jsou kompatibilní s technologiemi 10GBASE-T pro podporu pěti rychlostí stě (10 Gb/s, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s, 1 Gb/s a 100 Mb/s).

