Recenze Companies: Praktická aplikace pro hledání v globálním obchodním rejstříku

Informace o podnikatelích a firmách jsou dohledatelné prostřednictvím různých veřejných rejstříků. Problém je však v tom, že se do nich můžete poměrně snadno zamotat, obzvláště tedy v případech, kdy se v této oblasti úplně dobře nevyznáte. To navíc platí hned dvakrát tolik u zahraničních firem. U těch může být situace mnohonásobně složitější. Existuje ale způsob, jak si celé vyhledávání a procházení firem podstatně zjednodušit. Odpověď totiž přináší povedená česká aplikace Companies.

Aplikaci Companies bychom mohli vnímat jako obrovský obchodní rejstřík, v němž můžeme snadno vyhledávat a procházet společnosti z celého světa. Vše tak máme doslova na dosah ruky. Bez zdlouhavého brouzdání internetem a prohledávání zmiňovaných veřejných rejstříků se prakticky lusknutím prstu dokážeme dostat k informacím, které v daný okamžik hledáme. Pojďme si proto na tento nástroj posvítit o něco detailněji. Co vlastně všechno umí, čím se může pochlubit a co od něj ještě můžeme očekávat? Přesně na to se zaměříme v této recenzi.

Companies: Obchodní rejstřík s největší databází

V první řadě se pojďme zaměřit na to nejdůležitější. Jak už jsme zmínili výše, aplikace Companies představuje obchodní rejstřík, který se pyšní snad největší globální databází sdružující (nejen) aktivní společnosti po celém světě. V databázi se totiž nachází více než 200 milionů záznamů. Právě v tom spočívá hlavní síla softwaru. Jeho rozsáhlá znalost společností jasně překonává alternativní způsoby, čímž se appka pasuje do role unikátního a poměrně povedeného pomocníka.

Díky tomu lze v rámci programu vyhledávat společnosti dle různých kritérií, například dle jejich názvu či jména jednatelů. Na to, jak vyhledávání vlastně probíhá a jaké jsou v tomto případě možnosti, si ale posvítíme až v další části recenze. V úvodu každopádně nesmíme zapomenout zmínit, že pro fungování aplikace je nutné aktivní internetové připojení. To dává vzhledem k celkové komplexnosti smysl – software totiž potřebuje komunikovat se vzdálenou databází.

Vyhledávání firem

Nyní se už pojďme přesunout k tomu nejdůležitějšímu. Jak vlastně probíhá vyhledávání firem a čím se u toho můžeme řídit? Možnosti jsou poměrně rozsáhlé a je už na každém uživateli, jak k této části vlastně přistoupí. Než se do toho ale pustíme, rád bych se ještě pozastavil nad celkovým designem a provedením aplikace. Hned na první pohled je totiž více než jasné, že vývojáři vsadili na moderní minimalismus. Veškeré ovládací prvky jsou skvěle přehledné a prakticky na dosah ruky, díky čemuž se mi ani jednou nestalo, že bych se v programu například ztratil či nevěděl, jak v dané chvíli pokračovat.

Domovská stránka aplikace je úhledně rozdělena do několika sekcí, přičemž úplně nahoře se nabízí pro nás momentálně nejdůležitější prvek. Řeč je o vyhledávací liště. Jak už navíc její placeholder napovídá, zde stačí napsat název společnosti, případně jméno jednatele, o čemž jsme se už zmínili o pár řádků výše. Jakmile ale na lištu klepneme, otevře se nám podstatně rozsáhlejší nabídka. Následně se totiž ještě zobrazí takzvané možnosti, a to jak pro společnosti, tak i pro jednatele. V tomto ohledu záleží samozřejmě na tom, podle jakého údaje vlastně vyhledáváme.

Následují ještě dvě důležité možnosti. Z výsledků hledání totiž můžeme snadno vyloučit neaktivní firmy, případně také určit, pod jakou jurisdikci vlastně mají spadat. Ve světě se samozřejmě nachází spousta stejnojmenných firem, což nám může celý proces nepříjemně komplikovat. Pokud tedy zrušíme možnost Všechny země, zobrazí se políčko Jurisdikce, kde si můžeme vybrat země či konkrétní státy, v rámci kterých vlastně hledáme. Pod tím se ještě nachází možnosti třídění. Ty určují, jak se nám zobrazí samotné výsledky – zdali budou seřazeny například abecedně, případně dle data založení společnosti (vzestupně a sestupně). Úplně dole také najdeme poslední hledání.

Jak to celé funguje si nejlépe vysvětlíme na samotném příkladu. Pokud bychom chtěli vyhledat například společnost Text Factory, pod kterou spadá i tento webový magazín, stačí nám tento její název zadat do vyhledávací lišty a volbu můžeme potvrdit. V tomto případě si ale můžeme všimnout, že se nám zobrazí i další firmy nesoucí stejný či podobný název. Právě pro tyto případy je na místě použít zmiňované možnosti. Rovnou můžeme z hledání vyloučit neaktivní země a jako jurisdikci označit Českou republiku. Díky tomu se prakticky ihned dostaneme k požadovanému výsledku.

Informace o firmách

Vyhledáváním se navíc přesouváme k další části aplikace, respektive k tomu, co nám vlastně o dané firmě dokáže zobrazit. Jakmile si tedy společnost vyhledáme a následně rozklikneme, nabídnou se nám další možnosti. Než se přesuneme k samotným informacím, určitě je na místě zmínit, že data můžeme ihned sdílet pomocí příslušné ikonky. Aplikace Companies následně zobrazuje různé poznatky o společnosti v podobě jejího názvu, identifikačního čísla, stavu, typu, jurisdikce, data založení a adresy.

Stejně tak nechybí výpis vedoucích pracovníků (například jednatelů), chronologicky seřazené události od vzniku podniku a samozřejmě i zdroj, z kterého jsou data čerpána. V případě české firmy proto appka odkazuje na veřejný rejstřík a sbírku listin ve webové aplikaci justice.cz. Pokud bychom o některých firmách chtěli mít lepší přehled a mít je prakticky pokaždé na dosah ruky, můžeme si je přidat do oblíbených. K tomu slouží tlačítko v podobě zeleného plus hned vedle ikonky sdílení, čímž si společnost přidáme do sekce Moje společnosti na domovskou stránku.

Založení společnosti v USA a plánované funkce

Aby toho nebylo málo, součástí aplikace je také poměrně zajímavá možnost. S pomocí Companies si totiž dokážeme založit vlastní společnost typu LLC ve Spojených státech amerických. V takovém případě nás program provede kompletně celým procesem a pomůže nám tak nastartovat podnikání v zámoří. S tím jdou navíc ruku v ruce další plánované funkce a možnosti, které vývojáři plánují do Companies časem implementovat.

Vývojáři by totiž v rámci aplikace velice rádi viděli možnost pro zakládání společností po celém světě, což by uživatelům mohlo znatelně usnadnit vstup na daný trh a samotný počátek jejich podnikání. Stejně tak je v plánu i podpora pro firemní bankovnictví.

Resumé

V závěru nám už nezbývá nic jiného, než si aplikaci shrnout a celkově zhodnotit. Osobně se mi nástroj nesmírně zalíbil, a to především svou jednoduchostí a praktickým využitím. Znovu bych také rád vyzdvihl celkový design uživatelského prostředí. Vše je zkrátka přehledné a není problémem se v řešení celkově zorientovat, případně si s pomocí zmiňovaných možností vyfiltrovat i samotné výsledky vyhledávání. Zároveň určitě nesmíme zapomenout na tu vůbec nejdůležitější myšlenku, která za aplikací stojí – aniž bychom firmy museli zdlouhavě vyhledávat ve veřejných rejstřících, vše najdeme jednoduše na jednom místě, čemuž můžeme vděčit rozsáhlé databázi.

Aplikaci Companies zdarma stáhnete zde