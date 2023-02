TOP 5 sluchátek na cestování MHD: Podle čeho vybrat a na co si dát pozor

Komerční sdělení: Pokud vybíráte kvalitní sluchátka, která by vám dokázala zpříjemnit každodenní cestování hromadnou dopravou, pak pro vás máme hned několik skvělých tipů. V takovém případě je totiž na místě, abyste disponovali kvalitním modelem, s jehož pomocí se budete moci naplno ponořit do poslechu oblíbené hudby či podcastu a zcela tak odfiltrovat zvuk z okolí. Zcela klíčová je proto jedna zásadní funkce – potlačení okolního hluku. Právě proto si nyní společně posvítíme na TOP 5 sluchátek na cestování MHD. Rozhodně tak máte z čeho vybírat.

JBL Tune 230NC TWS

Jestliže hledáte kvalitní sluchátka v poměru cena/výkon, určitě byste neměli přehlédnout JBL Tune 230NC TWS. Tento model si zakládá na vysoce kvalitním zvuku JBL Pure Bass s 6mm měniči, což jde ruku v ruce s aktivním potlačením hluku s funkcí Smart Ambient. Právě díky tomu si můžete vychutnat ničím nerušený poslech. U toho to ale jen tak nekončí. Sluchátka vás totiž nadále překvapí svou skvělou výdrží baterie. Na jedno nabití vydrží až 40 hodin, díky čemuž máte po ruce dostatek energie na více než jeden den.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit odolnost vůči vodě a potu dle stupně krytí IPX4 a možnost detailního přizpůsobení prostřednictvím mobilní aplikace JBL Headphones. Celé to ještě skvěle uzavírá čtveřice mikrofonů pro případné handsfree hovory.

JBL Tune 230NC TWS zakoupíte za 2490 Kč 2299 Kč zde

JBL Quantum TWS

Skvělým parťákem pro cestování mohou být i herní True Wireless sluchátka JBL Quantum TWS. Vzhledem k určení tohoto modelu u něj můžete počítat s kvalitním zvukem JBL QuantumSURROUND, který oceníte nejen při hraní videoher, ale také při běžném poslechu vaší oblíbené muziky. Jak už jsme navíc zmínili v samotném úvodu, v tomto případě je zcela zásadní potlačení hluku, které zde zajišťuje True Adaptive Noise Cancelling s funkcí Ambient Aware.

Sluchátka stačí prostřednictvím Bluetooth připojit například k vašemu telefonu a můžete se pustit do poslechu. Nabízí se ale také možnost použití 2,4GHz připojení s nízkou latencí. V takovém případě stačí připojit kompatibilní zařízení prostřednictvím dodávaného USB-C hardwarového klíče. Za zmínku také stojí solidní výdrž baterie dosahující až 24 hodin (8 hodin sluchátka + 16 hodin pouzdro) či odolnost vůči potu a vodě dle IPX4.

Důležitou roli hraje i šestice mikrofonů. Ta totiž nabízí integrovanou technologii pro formování paprsku, díky čemuž dokáží při telefonních hovorech odizolovat hluk z okolí a zajistit, aby vás druhá strana slyšela co možná nejlépe. Samozřejmě nechybí možnost přizpůsobení prostřednictvím mobilní aplikace JBL Headphones, případně prostřednictvím PC aplikace JBL QuantumENGINE.

JBL Quantum TWS zakoupíte za 3890 Kč zde

JBL Live PRO2 TWS

Dalším vhodným kandidátem je model JBL Live PRO2 TWS. U těchto sluchátek můžete počítat s kvalitním zvukem JBL Signature Sound v kombinaci s adaptivním potlačením hluku True Adaptive Noise Cancelling. Stejně tak nechybí ani technologie Smart Ambient. Rozhodně také nesmíme zapomenout zmínit jeden z nejdůležitějších benefitů tohoto modelu. JBL Live PRO2 TWS totiž používají speciální silikonové nástavce Oval Tubes pro dokonale pohodlné usazení v uších. Tím se skvěle doplňuje uzavřený design, což se ve finále projevuje na kvalitě zvuku i lepším potlačení hluku.

Tento model se nadále vyznačuje až 40hodinovou výdrží baterie (10 hodin sluchátka + 30 hodin pouzdro). Aby toho ale nebylo málo, nechybí dokonce ani možnost rychlého nabíjení. Za pouhých 15 minut tak získáte dostatek energie pro 4 hodiny přehrávání. Stejně tak stojí za zmínku i podpora pro bezdrátové nabíjení pouzdra prostřednictvím standardu Qi. Celé to pak skvěle uzavírá šestice mikrofonů s technologií formování paprsku, hlasové a dotykové ovládání, funkce Dual Connect & Sync, odolnost vůči vodě a potu dle IPX5 a možnost kompletního přizpůsobení v rámci mobilní aplikace JBL Headphones.

JBL Live PRO2 TWS zakoupíte za 3790 Kč zde

JBL Tune 760NC BT

Určitě nesmíme zapomenout ani na milovníky náhlavních sluchátek. Pokud se nepovažujete za fanoušky tradičních špuntů či pecek, pak by vás mohl zaujmout model JBL Tune 760NC BT. Jedná se o pohodlná a výkonná sluchátka se zvukem JBL Pure Bass Sound a aktivním potlačením hluku, což vám opět umožní se naplno ponořit do poslechu oblíbené muziky. To navíc skvěle podtrhuje až 35hodinová výdrž baterie (se zapnutým BT i NC).

Samozřejmostí je pak také podpora pro vícebodové připojení, vlastní mikrofony pro handsfree hovory a lehký sklápěcí design. Právě díky tomu lze sluchátka poměrně jednoduše složit a schovat například do tašky, což z JBL Tune 760NC BT dělá parádního společníka například na cestování.

JBL Tune 760NC BT zakoupíte za 3290 Kč zde

JBL Tour ONE M2

To nejlepší na konec. Přesně takto bychom mohli popsat JBL Tour ONE M2. Jedná se o zbrusu nová bezdrátová náhlavní sluchátka, která naprosto dominují po stránce svého zvuku. U nich totiž najdeme 40mm měniče a legendární zvuk Pro Sound, který jde ruku v ruce s adaptivním potlačením hluku True Adaptive Noise Cancelling s funkcí Smart Ambient. Díky čtveřice mikrofonů sluchátka sledují okolní hluk a podle něj přizpůsobují samotnou funkci. Vždy tak máte 100% jistotu, že vás nebude nic obtěžovat. S tím také souvisí skvělá funkce Smart Talk, která funguje na poměrně podobném principu. Dokáže totiž rozpoznat váš hlas, podle čehož automaticky pozastaví přehrávání a aktivuje funkci TalkThru. Pokud byste tedy potkali například známého, nebudete se muset obtěžovat s vypínáním hudby a sundáváním sluchátek.

JBL Tour ONE M2 však zvuk posouvají ještě o něco dál. Za zmínku také stojí funkce Personi-Fi 2.0 pro vytvoření osobního poslechového profilu, podle čehož se následně přizpůsobuje zvuk přímo vašim preferencím. Stejně tak nechybí pohlcující prostorový zvuk JBL Spatial Sound. Celé to následně uzavírá výdrž baterie dosahující až 50 hodin, použití moderní bezdrátové technologie Bluetooth 5.3 LE audio pro zajištění bezchybného přenosu.

JBL Tour ONE M2 zakoupíte za 7990 Kč