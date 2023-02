Recenze koženého pouzdra FIXED Oxford pro MacBook: Ručně šitá kvalita z Prostějova

V dnešní recenzi se podíváme na ručně šité kožené pouzdro pro MacBooky z dílny společnosti FIXED, které dokáže zaujmout jak svou elegancí, tak i přívětivou cenou. Právě to nám totiž do redakce před pár týdny dorazilo na testy a jelikož jsem v minulosti již měl tu čest testovat kožené pouzdro pro iPad, zajímalo mě, jak se za pár let FIXED v tomto směru posunul. Jaký tedy tento kousek je?

Zpracování a design

Pro svá pouzdra využívá FIXED kvalitní italskou hovězí kůži Torcello, která je doplněna o jemnou ochrannou vystýlku našitou dovnitř, aby byla zařízení umístěná v pouzdrech jako v bavlnce. Jak již navíc zaznělo výše, svá kožená pouzdra nechává FIXED šít v Prostějově, který je právě tradicí krejčovství vyhlášený po celé České republice. A musím říci, že ruční práce je na pouzdrech opravdu znát, jelikož jsou zpracována naprosto precizně a zkrátka tak, aby působila co možná nejluxusnějším dojmem, což se rozhodně daří. Ostatně, kůže jako taková je hodnotný materiál a ve spojení s ručním šitím snad ani nejde šlápnout vedle.

Pouzdro jako takové působí na pohled velmi minimalisticky, což je za mě rozhodně super. Vzhledem k použitému materiálu by mi totiž nedávalo moc smysl, kdyby se výrobce pustil do nějaké větší extravagance. Těšit se tedy můžete buď na černou, nebo hnědou „kapsu“ s nenápadně vyraženým logem výrobce na přední straně a sloganem Czech Handmade na zádech a s horním magnetickým „víkem“, díky kterému si můžete být jistí tím, že vám MacBook z pouzdra nevypadne, popřípadě že se do pouzdra k němu nedostane žádný další předmět a třeba jej nechtěně nepoškrábe. Jedná se tedy o totéž řešení, které použil FIXED v minulosti i u výše zmíněného pouzdra pro iPad s tím rozdílem, že zde je kůže lesklá, zatímco u iPadové verze byla matná, na omak semišová.

V souvislosti s kůží je nicméně třeba upozornit na jednu věc, se kterou musíte při koupi počítat a tou je patina. Postupem času a tím, jak budete pouzdro používat, se totiž bude díky vlastnostem kůže jeho vzhled mírně měnit. Zatímco u černé verze si zřejmě patiny až tak moc nevšimnete, v případě hnědé je třeba počítat s tím, že zcela určitě mírně ztmavne. Bavíme se sice o dlouhodobém procesu, ale není od věci s tím počítat, ať pak není člověk zklamaný. Pokud si však naopak v patině na kůži libujete, přijdete si zde samozřejmě na své.

Testování

Osobně jsem testoval pouzdro FIXED Oxford s MacBookem Air, ale k dispozici jsou i pouzdra pro 14“ a 16“ MacBooky Pro, popřípadě pro 13“ MacBooky Pro. Test pak spočíval jako již tradičně v zapojení produktu do mého běžného života, kdy potřebuji MacBook někam přenést či převézt zpravidla v batohu či tašce plné dalších věcí. Pouzdro tedy dostávalo právě věcmi okolo docela zabrat, ale musím říci, že obstálo na výbornou. Po zhruba dvou týdnech testování se na něm totiž neobjevily žádné výraznější vrypy ani hlubší škrábance, což jen dokládá, jak odolná kůže je. V nynějším chladném počasí pak musím vyzdvihnout i fakt, že díky pouzdru jsem byl vždy MacBook schopen udržet relativně teplý (respektive ne tak studený), díky čemuž jsem tak neměl problém na něm okamžitě po vytažení začít pracovat. Tedy, ne že bych s tím problém v případě jeho „prochladnutí“ měl, ale položit ruce na ledový hliník není přeci jen nic moc.

Fajn mi přijde ale třeba i to, jak málo pouzdro MacBook zvětší a zvýší jeho hmotnost. Jasně, nějaký ten milimetr a gram navíc váš stoj dostane, ale nejedná se rozhodně o nic zásadního, co byste na zádech v batohu poznali. Váš MacBook tedy zůstane i nadále skvěle skladný, což rozhodně není od věci. Možná je jen trochu škoda, že se výrobce nerozhodl dovnitř pouzdra nasadit malou kapsičku například na dokumenty, aby je člověk nemusel přenášet v jedné kapse spolu s notebookem. Jedná se ale opravdu o prkotinu, kterou lze snadno odpustit.

Resumé

Jak tedy pouzdro FIXED Oxford závěrem zhodnotit? V mých očích se jedná o velmi povedený kousek, který udrží váš MacBook v naprostém bezpečí. Díky použitým materiálům navíc působí vskutku luxusním dojmem, který jen podtrhuje prvotřídní ruční práce. Za cenu 1799 Kč se tedy není dle mého moc o čem bavit. Pokud zkrátka hledáte krásné minimalistické pouzdro pro MacBook, právě jste jej našli.

Slevový kód

Pokud vás pouzdro zaujalo, máme pro vás skvělou zprávu. Díky slevovému kódu fixed20 jej totiž lze získat se 20% slevou a to ve všech variantách a pro všechny MacBooky. Ceny se tedy konkrétně změní takto:

1799 Kč –> 1440 Kč

1999 Kč –> 1599 Kč

Pouzdro pro MacBook FIXED Oxford lze zakoupit zde