Applu uniklo schéma iPhonu 15 Plus! Takto bude vypadat

Design iPhonu 15 Plus už není tajemstvím. Kromě celé řady nejrůznějších úniků informací, o jejichž zveřejnění se postaraly důvěryhodné zdroje, se totiž před pár hodinami objevila i CAD schémata, díky kterým si tak můžeme o vzhledu telefonu udělat de facto 100% obrázek. Odhalují totiž přesné proporce jeho těla. Jak přesně tedy bude iPhone 15 Plus vypadat? Podívejte se v galerii pod tímto odstavcem.

Schémata, která zveřejnil jako první portál 9to5mac, neodhalují o iPhonu 15 Plus de facto nic nového. Vidět na nich totiž lze „jen“ větší verze iPhonu 15, jehož schémata taktéž nedávno unikla. Vidět na nich tedy lze telefon s mírně zaoblenými hranami, Dynamic Islandem, USB-C portem, užšími rámečky kolem displeje, fyzickými tlačítky či stále relativně malým zadním fotomodulem. Rozměrově by pak měl být iPhone 15 Plus zhruba stejně velký jako jeho předchůdce ve formě iPhonu 14 Plus. Jeho rozměry mají být konkrétně:

Výška 160,87 mm

Šířka 77,76 mm

Tloušťka 7,81 mm

iPhone 14 Plus měřil jen pro představu:

Výška 160,84 mm

Šířka 78,07 mm,

Tloušťka 7,79 mm

iPhone 15 Plus vyjde spolu se všemi ostatními iPhony 15 v průběhu letošního podzimu, pravděpodobně pak v září. Jeho představení lze očekávat v jeho první polovině s tím, že start prodejů by měl proběhnout v polovině druhé. Vzhledem ke špatné prodejnosti iPhonu 14 Plus je nicméně možné, že je iPhone 15 Plus posledním základním „pluskovým“ iPhonem v nabídce Applu. Pokud totiž nezaujme ani řada 15 Plus, je pravděpodobné, že jí stejně jako řadu mini Apple zařízne.