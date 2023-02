Apple už má jasno v tom, kdo mu vyrobí OLED displeje pro budoucí iPady Pro

Apple si údajně objednal OLED panely od LG Display a Samsung pro svou příští generaci iPadů Pro, u kterých se všeobecně očekává, že dorazí příští rok. Zdroje portálu Business Korea uvádí konkrétně to, že Apple zadal objednávky na vývoj 10,9″ a 12,9″ OLED panelů od dvou zmíněných společností, což naznačuje, že konkurenční čínský výrobce displejů BOE, o kterém se v posledních měsících spekulovalo coby o možném třetím dodavateli, by mohl zcela vypadnout ze hry. Podle tchajwanského ekonomického deníku Economic Daily News Apple ještě sice definitivně neuzavřel to, jaký bude objem objednávky OLED displejů pro iPad Pro, ale vypadá to, že by mohl zakázku rozdělit rovným dílem mezi LG Display a Samsung.

O iPadech Pro s OLED displeji se spekuluje v posledních letech poměrně intenzivně. Například přesný analytik Ross Young, který se ve svých předpovědích ohledně chystaných Apple novinek v posledních letech prakticky nemýlil, dlouhodobě tvrdí, že cupertinský gigant vyvíjí 11,1″ a 13″ OLED displeje iPad Pro, které by mohly spatřit světlo světa v prvním čtvrtletí roku 2024. Proč se ale nyní objevily rozdílné údaje v rozměrech displejů zatím není jasné. Předchozí zprávy sice naznačovaly, že Apple plánuje větší 11,1″ a 13″ OLED displeje pro modely ‌iPad Pro‌ s potenciálně zeštíhlenými rámečky spíše než celkovou změnu velikosti zařízení, avšak je možné, že od těchto plánů upustil a chystá se nasadit již léta ověřené velikosti.