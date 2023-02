Windows 11 vs. Windows 10: Vyplatí se bezplatný upgrade na Windows 11?

Komerční sdělení: Windows 10 je momentálně pravděpodobně nejoblíbenějším operačním systémem. Nabízí se však otázka. Není už na čase se přesunout na aktuální Windows 11? Windows 11 je totiž k dispozici již téměř 2 roky, zatímco Windows 10 se dočkal fenomenálního úspěchu jako verze 7 nebo XP. Zároveň Microsoft přestal prodávat licence pro Windows 10. Nadále si už tedy nemůžete oficiální cestou pořídit digitální licenci – v prodeji každopádně pokračují další prodejci třetích stran, u nichž najdete verze Home i Pro. Godeal24 vám nyní může nabídnout oficiální a nesmírně levné Windows 10 licence již za pouhých 7,25 €. Pokud byste navíc potřebovali systém pro více počítačů, nebo plánujete společný nákup s rodinou či přáteli, pak se vám vyplatí sáhnout po balíčku Windows 10 Professional 2PCs, kdy vás jedna licence vyjde na pouhopouhých 6,12 €!

Dobrou zprávou pro současné uživatele Windows 10 je, že přímo Microsoft potvrdil, že se systému dostane plné podpory až do 14. října 2025. Pokud ale doposud používáte starší verze jako Windows 7, 8 či 8.1, pak je na čase upgradovat. K tomu je poměrně jednoduché vysvětlení – starší verze už totiž nedostávají bezpečnostní aktualizace. Microsoft proto výrazně propaguje Windows 11. Když k tomu navíc přidáme rostoucí popularitu CharGPT, což může v blízké budoucnosti být implementováno i do Windows 11, pak dává smysl, proč sáhnout po nejnovější verzi. Některé AI funkce dokážou váš počítač udělat podstatně chytřejším. Na Windows 11 Pro si navíc nyní přijdete jen za 10,25 €. Je zároveň dost možné, že tyto možnosti se s příchodem následující verze Windows 12 o to více rozšíří!

Originální Windows 10 od 6,12 €/PC!

Úžasná sleva! Microsoft Office za nejlepší ceny

Sleva 62 % na balíčky! Slevový kód: SGO62

Sleva až 50 % na Windows! Slevový kód: SGO50

Prozkoumejte další zlevněný Windows zde

PC nástroje za nejlepší ceny!

Prozkoumejte další zlevněné nástroje zde

U Godeal24 si můžete přijít na oblíbené licence od Microsoftu a od známých vývojářů softwaru jako IOBIT, Ashampoo, Disk Drill a mnoha dalších za zcela bezkonkurenční ceny. Na Windows či MS Office si tak můžete přijít s parádními slevami. U Godeal24 navíc máte jistotu, že jsou licence 100% funkční a bezpečné, k čemuž lze navíc přidat doživotní podporu a podporu nadcházejících aktualizací od Microsoftu.

Nákup na Godeal24 je nesmírně jednoduchý v čele s digitálním doručením, kdy ihned po dokončení objednávky obdržíte informace a aktivační klíč prostřednictvím e-mailu. O kvalitě prodejce jasně mluví například i samotné recenze. Například na portálu TrustPilot obdržel obchod ohodnocení „excelentní“ v hned 98 % případů, čemuž jednoznačně vděčí nízkým cenám a nepřetržité 24/7 profesionální technické podpoře. Nepropásněte proto tyto jedinečné příležitosti a pořiďte si kvalitní software s až 90% slevami! Jak už jsme navíc zmínili, zákazníci mají následně k dispozici nepřetržitou technickou podporu, která vám dokáže poradit s jakýmkoliv problémem.

Kontaktujte Godeal24: service@godeal24.com