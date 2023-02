To myslí vážně? Realme takřka dokonale okopírovalo Dynamic Island z iPhonů 14 Pro

Když Apple v září loňského roku představil iPhony 14 Pro s Dynamic Islandem, asi každému bylo prakticky ihned jasné, že právě dynamický ostrov se stane v nadcházejících měsících jedním z nejvíce přejímaných prvků na androidích telefonech. Jeho kopírování je sice poměrně překvapivě zatím na úplném začátku, první vlaštovky se však přesto blíží. Jednu z nich hodlá již brzy představit čínské Realme, které chystá odhalení nové generace levné řady C. A právě Dynamic Island, respektive Realme Mini Capsule, jak výrobce tomuto prvku ve své verzi říká, má být jedním z hlavních taháků této modelové řady. Realme do něj stejně jako tomu je u iPhonů 14 Pro skrylo přední fotoaparát, který je však vycentrován do středu ostrůvku. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se jej Realme narozdíl od Applu nesnaží příliš skrývat, respektive to tak alespoň vypadá na některých animacích, které krátce před představením unikly.

