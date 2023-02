Pornhub se pochlubil statistikami ze Super Bowlu. Na co na něm lidé během zápasu koukali?

Za pár dní tomu budou dva týdny, co svět a zejména pak USA pohltil Super Bowl, tedy finále play-off NFL. Jelikož se jedná o jeden z nejsledovanějších sportovních svátků na světě, každému je asi jasné, že mnozí diváci dají přednost raději jemu než jiným aktivitám, sledování pornografie nevyjímaje. A právě na propad návštěvnosti při Super Bowlu se nyní zaměřil ve svých zajímavých statistikách největší pornografický portál Pornhub. Co mu jeho měřidla ukázala? Na to se můžete podívat v galerii níže, která se skládá ze všech dostupných grafů.

Možná nejvíce překvapivé jsou fráze, které se na Pornhub v průběhu Super Bowlu vyhledávaly nejvíce. Návštěvnici stránky totiž hledali ve velkém videa, která jsou tématicky Super Bowlu blízká, což působí u některých výrazů skutečně vtipně. Fantazii se však meze nekladou a stejně tak ani choutkám. Co se pak týče dalších grafů, na těch je jasně vidět, jak brutální propad návštěvnosti Super Bowl způsobil. Lidé zkrátka v jeho průběhu raději sledovali hru, než aby se věnovali jiným aktivitám.