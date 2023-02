iPhony 15 (Pro) se dočkají klíčového vylepšení, které zlepší jejich výdrž

Přestože se Applu v posledních letech podařilo výdrž iPhonů výrazně zlepšit, některým uživatelům stále nestačí. Kalifornský gigant má však naštěstí pro letošní rok připraveno hned několik es v rukávu, které se mají na výdrži řady 15 výrazně podepsat. Poté, co byly prakticky potvrzeny mimořádně úsporné čipy pro iPhony 15 Pro, se nyní objevily informace o tom dalším vylepšení, které tentokrát potěší všechny. Letošní iPhony se totiž dočkají výrazně úspornějších displejů.

Velmi dobře informovaný portál Economic Daily News zjistil od svých zdrojů z dodavatelského řetězce Applu to, že se pro iPhony 15 a 15 Pro podařilo zajistit výrazně úspornější čipy pro ovládání OLED panelů, což se tak z logiky věci promítne do celkové výdrže telefonů. Jen pro představu, doposud využíval Apple coby ovladače displeje 40nm čipy, avšak nyní přejde u iPhonů 15 (Pro) na 28nm čipy, takže by se mělo jednat o skutečně mimořádný skok. Možná nejvíce jej pak ocení majitelé řady Pro, u kterých je displej telefonu v permanenci kvůli funkci Always-on. O jak výrazném prodloužení výdrže se bavíme je však v tuto chvíli prakticky neodhadnutelné. Kalifornský gigant totiž může nasadit ještě celou řadu energeticky úspornějších komponentů, které mohou ve výsledku s celkovou výdrží telefonů zahýbat velmi výrazně.