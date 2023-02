Do WhatsAppu míří jedno z nejvymodlenějších vylepšení za poslední roky

WhatsApp v loňském roce začal pracovat na možnosti upravovat odeslané zprávy, stejně jako je to již nyní možné v iMessage nebo Telegram. Tato funkce byla představena v beta verzi WhatsApp pro Android a od té doby o postupu nebylo slyšet. Platforma však na této funkci stále pracuje. Nejnovější beta verze WhatsApp pro iPhone totiž také nabízí možnost upravovat zprávy, byť je zatím dostupná jen pro malou skupinu uživatelů.

Funkce je podobná té, která byla implementována v beta verzi pro Android, ve které uživatelé mohou jednoduše stisknout zprávu a klepnout na tlačítko „Upravit“. Na rozdíl od Telegramu však WhatsApp omezí, jak budou moci uživatelé odeslané zprávy upravovat. Například na úpravu zprávy bude k dispozici pouze 15 minut po jejím odeslání. Přístup je tedy podobný jako u iMessage, který má tento limit také. Ale zatímco iMessage zobrazuje historii úprav ostatním uživatelům, WhatsApp pouze ukáže štítek „upraveno“ u zpráv, které byly upraveny odesílatelem. V tomto případě jde o přístup více podobný Telegramu. Dále je také dobře mít na paměti, že možnost úpravy funguje pouze pro textové zprávy, nikoli však pro popisky obrázků, videí nebo dokumentů. Zatím nicméně není jasné, kdy WhatsApp plánuje možnost úpravy zpráv zpřístupnit veřejnosti. Nicméně vzhledem k tomu, že tuto funkci mohou začít využívat vybraní uživatelé betaverze WhatsApp pro iPhone, by mohlo k oficiálnímu nasazení dojít poměrně brzy.

Začátkem tohoto týdne WhatsApp vydal aktualizaci své aplikace pro iOS, která přidává podporu obrazu v obraze pro videohovory. Uživatelé tak mohou otevřít jinou aplikaci, aniž by přerušili hovor, což je jistě užitečná funkcionalita. Platforma vlastněná Meta zároveň pracuje na nové funkci newsletteru, která tvůrcům umožní distribuovat zprávy velkému počtu uživatelů. Tato by pak měla pravděpodobně fungovat podobně jako kanály Telegramu a lze předpokládat, že především v českém prostředí, by oslovila řadu firem a subjektů. WhatsApp je k dispozici zdarma na App Store. Vyžaduje iPhone se systémem iOS 12 nebo novějším.