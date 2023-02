Voyo má půl milionu platících uživatelů v ČR a SR

Původní projekty vlastní tvorby pod značkou Voyo Originál, prémiový lokální obsah, ti nejlepší čeští tvůrci, známé a silné příběhy, největší nabídka českých filmů na trhu a živé vysílání stanic TV Nova stojí za úspěchem Voyo, které se za necelé dva roky dostalo na špičku českého trhu streamovacích služeb. Voyo překonalo hranici půl milionu platících uživatelů v České republice a na Slovensku!

„Voyo je největší lokální SVOD službou v České republice a na Slovensku. V obou zemích je rovněž jednou z nejvyhledávanějších a nejoblíbenějších streamovacích služeb, vyrovná se i světovým hráčům. Považuji za úspěch, že Voyo, které jsme začali restartovat na začátku roku 2021, má již nyní půl milionu platících uživatelů. Do tohoto čísla nepočítáme zkušební verze zdarma,“ shrnuje generální ředitel TV Nova Daniel Grunt a pokračuje: „Poděkování patří všem, kteří se podílí na úspěchu Voyo, a zejména našim divákům, kterých je každý den více. I díky jejich předplatnému jsme pro ně schopni realizovat stále více zajímavého obsahu. Potvrzuje nám to, že jdeme správnou cestou, a zároveň je to pro nás závazek nepolevit z ambiciózních cílů, které jsme si nastavili.“

Klíčovým pilířem nabídky Voyo je lokální obsah představovaný nejen českými filmy a seriály, ale také původními formáty pod značkou Voyo Originál. Tím vůbec prvním se stal nejdéle uváděný český seriál v televizní historii Ordinace v růžové zahradě 2. Historicky první minisérií z dílny Voyo Originál byl Případ Roubal režisérky Terezy Kopáčové. Ten vzápětí získal hned dvě nominace na Českého lva. Následovaly jej neméně úspěšné série Guru, komediální Národní házená, veleúspěšná Iveta, Jitřní záře, Gumy nebo minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje, která si taktéž vysloužila dvě nominace na Českého lva, jehož vyhlašování přijde 4. března. Nechybí ale ani zahraniční filmy, seriály nebo reality show či pohádky pro děti.

„Sázíme na příběhy, které český divák zná, na špičkové tvůrce a uživatelsky příjemné prostředí. Voyo teď překonalo velký milník půl milionu předplatitelů. Ti v průměru tráví na Voyo více než 12 hodin týdně. V průběhu letošního roku připravujeme velké množství nových funkcí a produktových vylepšení,“ doplňuje Lucie Oravčíková, Digital Director CZ/SK.

Mimo formátů pod značkou Voyo Originál a pestré nabídky filmových a seriálových titulů ze zahraniční i z domácí produkce, mají předplatitelé na Voyo k dispozici také živá vysílání kanálů TV Nova, včetně dvou sportovních stanic – Nova Sport 1 a Nova Sport 2, a TV Markíza. Na Voyo diváci naleznou přes 700 českých filmů, což je největší nabídka na trhu, dále pak přes 2 000 titulů a přes 17 tisíc hodin zábavy.

I v budoucnosti se pak uživatelé mohou těšit na nadupaný program, například na akční špionážní thriller Extraktoři, komediální seriál Sex O’Clock, který se na Voyo objeví už 10. března, nebo na vůbec první novinku žánru fantasy, kterou se na Voyo stane série Vědma v hlavních rolích s Dagmar Havlovou a Jaroslavem Duškem. Neodmyslitelnou součástí Voyo jsou i příběhy podle skutečných událostí. V letošním roce Voyo v tomto žánru nabídne dlouho očekávanou druhou řadu minisérie Iveta v režii Michala Samira nebo třídílnou Matematiku zločinu s Janem Nedbalem a Jiřím Bartoškou.