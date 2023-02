Jedna z nejoblíbenějších mobilních her historie se na iPhonech dočká přejmenování

Přestože si lze na iPhonech zahrát obrovské množství her, pravdou je, že jen hrstka z nich se nesmazatelně zapsala do paměti mnoha uživatelů. Jednou z nich je bezesporu ptačí šílenost Angry Birds, která zejména před zhruba osmi lety naprosto dominovala na displejích mobilních telefonů díky své nápaditosti, jednoduchosti, zábavnosti a samozřejmě i líbivé grafice. Lesk Angry Birds však již trochu zašel, což si relativně nedávno vývojáři z Rovio uvědomili a oznámili, že chtějí toto universum opět pořádně oživit. S oživením jdou však ruku v ruce i určitá omezení pro jeho starší obsah ve formě Rovio Classics: AB, tedy remasterované verze prvních Angry Birds.

Na svém oficiálním Twitteru oznámilo Rovio konkrétně to, že zatímco z obchodu Google Play titul Rovio Classics: AB zcela zmizí, na iPhonech se dočká přejmenování na Red’s First Flight. Důvodem pak má být dle slov vývojářů potenciální negativní dopad na zbytek jejich herního portfolia, ať už si pod tím chcete představit cokoliv. Tak či tak, vyhledání bláznivých, ale zejména naštvaných ptáků na iPhonech bude již brzy podstatně složitější, protože při vepsání „Angry Birds“ do vyhledávače vám již v seznamu vyhledaných her nevyskočí. Naopak v něm uvidíte řadu dalších verzí tohoto oblíbeného titulu, které se však od původního liší nasazením mikrotransakcí. A právě v těch byl pravděpodobně zakopán částečně pes. Proč totiž ukazovat ve vyhledávání titul, který sice stojí 25 Kč, avšak jen jednorázově, když můžete ukázat spoustu dalších dílů, které dokáží přes mikrotransakce vygenerovat daleko víc.

Původní Angry Birds lze stáhnout zde