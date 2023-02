Apple příští rok představí hned pět iPhonů 16!

Přestože se zraky většiny jablíčkářů začínají pomalu upínat k letošnímu podzimu a iPhonům 15 (Pro), někteří analytici či leakeři se již nebojí poměrně hlasitě hovořit o iPhonech 16 v roce 2024. Zdá se totiž, že ty by měly být oproti letošku podstatně zajímavější a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je pak to, že po řadě let, kdy Apple na podzim ukazoval čtyři iPhony, bychom se totiž měli dočkat odhalení hned pěti modelů.

Koncept iPhonů 15 Pro iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

Čím dál více důvěryhodných zdrojů ze světa Applu se shoduje na tom, že má Apple v plánu příští rok na podzim představit hned pět nových iPhonů, přičemž celkově může v roce 2024 přinést hned šest nových iPhonů, dorazí-li i nový iPhone SE. Co se pak týče již několikrát zmíněného podzimu 2024, ten by měl přinést konkrétně:

iPhone 16 a iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max

iPhone (16) Ultra

Poslední zmíněný model má dorazit dle nich v jedné velikosti s tím, že bude de facto ztělesňovat to, co Galaxy S23 Ultra u Samsungu. Jednat se tedy bude o vrcholový model, který však odskočí zbytku portfolia Applu nejen technickými specifikacemi, ale taktéž cenou. Co se pak týče vylepšení, která by měl nabídnout oproti high-endové řadě Pro, nejhlasitěji se hovoří o pokročilejší fotosoustavě, kvalitnějším displeji (s trochou štěstí micro LED panelu) či citelně delší výdrži baterie. Co dalšího si Apple pro tento model nechá v rukávu sice můžeme zatím jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že je model Ultra pro Apple podle dostupných informací extrémně důležitým projektem, který mu má do budoucna zajistit vyšší průměrnou prodejní cenu iPhonů, dá se očekávat, že bude jeho vývoji věnovat velké množství času a úsilí, což se pravděpodobně promítne i do množství nejrůznějších úniků. Je tedy možné, že se o novince dozvíme v dohledné době řadu detailů, přestože nás od jejího představení dělí ještě více než rok a půl.