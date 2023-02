Takto perfektně by měl vypadat iPhone 15 Pro

The Apple Hub na svém oficiálním účtu na Twitteru zveřejnil sérii obrázků, které v souladu s dosavadními úniky informací o nových iPhonech ukazují, jak by měl vypadat iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. V následující galerii se můžete podívat sice jen na přední pohled na všechny telefony, které by měl Apple letos na podzim nabídnout, ovšem nutno podotknout, že ze předu, vypadají všechny iPhony skutečně zajímavě. Navíc když se podíváme na obrázek, kde je iPhone 15 Pro zobrazen vedle Apple Watch, je jednoznačně vidět, kde se Apple inspiroval. Prozatím samozřejmě nelze říct, že přesně takto budou novinky vypadat, ovšem je to víc než pravděpodobné.

Fotogalerie iPhone 15 Pro Apple Apple iPhone 15 Pro iPhone 15 Ultra iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Vstoupit do galerie

Zatím co přední pohled vypadá skutečně velmi dobře, otázky budí spíše pohled ze zadní strany, které má dominovat velký fotomodul, kde objektivy fotoaparátů vystupují z telefonu ještě víc než nyní. The Apple Hub se však zatím zaměřil pouze na čelní pohled.