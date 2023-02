Druhý Avatar již vydělal více než Titanic

Druhý filmový Avatar skutečně naplnil očekávání (alespoň ty finanční). Na oficiálním Twitterovém účtu filmu se objevilo krátké prohlášení, v němž tvůrci oznamují, že Avatar 2 je třetím nejvýdělečnějším filmem v historii, a to za Avengers: Endgame a prvním Avatarem. Viděli jste tento film?

Thank you to our fans for your passion, your love, and for making #AvatarTheWayOfWater the 3rd highest-grossing film of all-time worldwide. pic.twitter.com/slsOje7Wrc

— Avatar (@officialavatar) February 19, 2023