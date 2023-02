Apple uspořádal vlastní herní konferenci, má to ale háček

Již dávno neplatí, že dobře zahrát si lze jen na klasickém PC, popřípadě herní konzoli. Výrobci smartphonů a další elektroniky nás čím dál tím víc přesvědčují o tom, že je o co stát i na malých dotykových obrazovkách, potažmo na televizních smart boxech nebo počítačích s ARM procesory. Přesně to se nyní rozhodl dokázat i Apple zahraničním novinářům, které minulý týden v tichosti sezval na svou vlastní herní konferenci, na které jim ukázal hry, které letos dorazí na iPhony, iPady, Apple TV a Macy. Bohužel, širší veřejnost k této události přizvaná nebyla a my si proto musím vystačit jen se strohými informacemi od pozvaných médií.

Podle informací od novinářů bylo na herní konferenci odprezentováno relativně velké množství her pro víceméně všechny platformy Applu. Kromě jeho lidí se pak akce zúčastnili i vývojáři, kteří za jednotlivými tituly stojí, aby se novináři o jednotlivých titulech v případě zájmu dozvěděli co možná nejvíce. Co se pak týče her, které byly na konferenci prezentovány, jednalo se namátkou o Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai, Star Rail, Lego Starwars castaways, Run Legends či The Medium. Velmi zajímavé je pak to, že tituly ukázal Apple ve spolupráci s vývojáři v takovém stavu, v jakém nyní jsou bez jakéhokoliv umělého zkrášlování, aby působily na první pohled dokonale. Například Call of Duty proto mělo velmi výrazně zahřívat i nejnovější iPhony 14 Pro s tím, že na konci kola pak měla hra úplně spadnout. Vývojáři poté vysvětlili, že se jedná do jisté míry o očekávané chování, protože titul stále vyvíjí a to, co mají tedy novináři k dispozici ke hraní, je stále ještě dost provizorní verze.