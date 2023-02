Komerční sdělení: Od iPhonu 8 je zadní strana vyrobená ze skla, což sebou nese řadu výhod, ale i nevýhod. Tou největší nevýhodou je jednoznačně mnohonásobně vyšší náchylnost na poškození. U hliníkového těla došlo v nejhorším k poškrábání či prohnutí. U skleněných zad ovšem dochází k praskání a následnému vypadávání střepů. Proč ale nenechávat zadní sklo poškozené a raději si ho nechat opravit?

Proč neodkládat výměnu zadního skla u iPhonu

Při poškození zadního skla u iPhonu může dojít k porušení voděodolnosti. Přestože nikomu rozhodně nedoporučuji potápět iPhone pod vodu a natáčet s ním úžasná videa z dovolené, základní ponoření do vody by měl iPhone díky voděodolnosti vydržet. Pokud ovšem bude mít iPhone poškozené zadní sklo, riziko vniknutí kapaliny bude mnohonásobně vyšší.

Postupem času může dojít k vypadávání střepů. Do iPhonu tak začne vznikat pomyslná díra, kterou bude do iPhonu vnikat prach, zanášet například kamery a o ostré hrany se pak můžeme klidně i pořezat. Na obrázcích níže si můžete prohlédnout, jak taková „díra“ do iPhonu může vypadat.

AKCE: Výměna zadního skla u iPhonu za jedinečnou cenu

Proč bychom neměli odkládat výměnu skla u iPhonu již víme. Ovšem jak taková oprava probíhá a kde si ji nechat udělat? Výměnu zadního skla u iPhonu si můžete nechat udělat do druhého dne v iPhone servisu Tvrzenýsklo.cz – V přiloženém odkazu níže si můžete prohlédnout, jak taková výměna probíhá.

Jak probíhá výměna zadního skla u iPhonu?

Jsou zde popsány všechny kroky i krátké instruktážní video, abyste měli představu, jak se například zadní sklo z iPhonu odstraňuje. Navíc je aktuálně možné využít akce, která na výměnu zadního skla probíhá.

S výměnou tedy příliš dlouho neotálejte a využijte této jedinečné akce. Prodejna Tvrzenýsklo.cz se nachází v Praze na Andělu. Kromě výměny zadního skla si zde můžete nechat i vyměnit baterii, displej či vyřešit jakýkoliv další problém s vaším iPhonem. Zároveň vám zde rádi pomohou s nalepením tvrzeného skla, výběrem ochranného krytu a dalšího příslušenství.