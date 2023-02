Recenze reproduktoru Marshall Emberton II: Skvělý zvuk v malém těle

Značka Marshall je legendou hudebního průmyslu. Příznačné pro tuto značku jsou především skvělé basy a výtečné hudební pojetí. Může se tedy zdát, že nákup produktů značky Marshall v dané cenové kategorii rozhodně krokem vedle nebude. Platí to ale bezvýjimečně? Do rukou se mi dostal bezdrátový reproduktor Marshall Emberton II, který láká na malé rozměry a dobrý zvuk. Dostál ale pověsti této značky? Na to se nyní podíváme.

Obsah balení a technické specifikace

Než se pustíme do obecných věcí, mrkněme na balení. Reproduktor Marshall Emberton II vám dorazí v líbivé černé krabici, na jejíž přední straně vidíte design reproduktoru. Zadní strana pak patří drobnému výčtu technických specifikací. V balení kromě reproduktoru samotného naleznete taktéž manuál a metrový USB-C kabel. Když jsme už zmínili technické specifikace, pojďme se na ně podívat o něco podrobněji. Marshall Emberton II je bezdrátový reproduktor vybavený Bluetooth 5.1, 2× 2palcovými převodníky (10W) s plným rozsahem a zesilovači třídy D poskytující 360° rozptyl zvuku do všech stran. Velkým plusem tohoto kousku je výdrž baterie, která zvládne až 30 hodin. Ve velkém ovšem bude přirozeně záviset, jak hlasitě vám bude reproduktor hrát. Funkce rychlonabíjení vám pak za pouhých 20 minut zajistí další až čtyřhodinový poslech. Marshall Emberton II se rovněž nebojí vody ani prachu, a to díky certifikaci IP67. Hmotnost je 700 gramů. Rozměr tohoto zařízení je 16 x 6,8 x 7,6 cm. Marhsall poskytuje k reproduktoru i aplikaci, která ale není nezbytná. Použijete ji za situace, kdy budete chtít spárovat více reproduktorů.

Design a párování

Tento produkt se chlubí ikonický designem s retro nádechem vycházející z provedení klasických koncertních reprobeden. Kdo tedy miluje klasiku značky Marshall, bude nadšen. Nejvíce lze tento podpis vidět na přední a zádní straně, které zdobí klasická struktura. Na čelní se navíc vyjímá pozlacený nápis „Marshall“. Na boční straně pak naleznete USB-C konektor. Horní straně patří ve středu pozlacené tlačítko, kterým budete reproduktor Marshall Emberton II zapínat. Taktéž s ním lze přeskakovat skladby a měnit hlasitost. K vidění je také červená LED stupnice indikující stav nabití a párovací tlačítko. Ostatně párování tohoto reproduktoru s čímkoli je velmi snadné. Postačí podržet tlačítko a v Bluetooth menu nalézt „Emberton II“. Spárování potvrdí akustická výzva.

Vlastní používání

Že půjde o reproduktor s velmi zajímavým hudebním projevem vám napoví už jeho samotné zapnutí. Přivítá vás totiž líbivý a basově velmi okořeněný hudební pozdrav. Zvuk je jedním slovem výborný. Silný střed a zřetelné výšky jsou slova, který projev definují. Zvuk je velmi dynamický a užijete si s ním i sledování filmů, neboť latence zde prakticky neexistuje. Co je ale pochopitelně nejlepší je basová složka, která je velmi výrazná a nejvíc si ji užijete u rockové muziky. Kde basy naopak neoceníte je klasická hudba. Ne že by snad zvuk zněl špatně, ale projev piana, žesťových nástrojů apod. zní hruběji, než by bývalo bylo zdrávo. Jde ale pouze o můj subjektivní pocit a někomu jinému to vadit nemusí. Zvuk je opravdu skvělý a je na místě ocenit, co se společnosti Marshall povedlo „vrazit“ do tak malého těla. Reproduktor je kompaktní a díky postranní struktuře se i velmi dobře drží v ruce. Dalším plusem je výdrž baterie. Za dobu používání jsem reproduktor z nouze nabíjet nemusel. Po dvoudenním poslechu jsem ho na chvíli napojil na nabíječku. A tak pořád dokola. Pokud se tedy zamýšlíte nad reproduktorem, jehož předností je dlouhá výdrž baterie, je Marshall Emberton II správnou adresou. Pomyslnou třešničkou na dortu už je pouze skvělý design, který má skutečný nádech retra a je ozdobou každého stolu.

Resumé

Závěrem lze říct, že Marshall Emberton II je skvělým kouskem v kategorii kompaktních bezdrátových reproduktorů. Skvělý zvuk, skvělé basy, skvělý design, skvělá výdrž. Za cenu 4490 rozhodně stojí.

