Značka JBL představuje vlastní merchandise! Populární výrobce sluchátek, reproduktorů a dalších audio produktů u nás nyní oficiálně spustil prodej svých vlastních doplňků, které se mohou hodit pro nejrůznější situace. Dočkali jsme se totiž hned pětice zajímavých produktů. Pojďme si proto společně prohlédnout, co zavítalo do nabídky JBL a na co si vlastně můžete přijít.

JBL batoh

Pokud hledáte kvalitní batoh, který se bude pyšnit praktičností, jednoduchým designem a kvalitním provedením, pak byste rozhodně neměli přehlédnout tento zajímavý kousek. Batoh se vyznačuje svým černým provedením s výrazným logem JBL na přední straně. Všem tak můžete na první pohled ukázat, jaké audio produkty se řadí mez vaše nejoblíbenější. Zadní strana je pak samozřejmě polstrovaná pro pohodlné nošení a nechybí ani nastavitelné ramenní popruhy.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit hrudní popruh, který je stejně tak nastavitelný. Díky tomu tak nošení může být o to stabilnější, což se hodí například na delší pěší cesty. Vnitřek samotného batohu je pak navíc rozdělen do několika sekcí, kdy nechybí například prostor pro propisky či laptop.

JBL láhev na vodu

Do nabídky také zamířila praktická láhev na vodu. Konkrétně se jedná o skleněnou láhev s bambusovým víčkem a silikonovým obalem v designu JBL, díky čemuž je navíc podstatně šetrnější k přírodě. Z toho také vyplývá její znovupoužitelnost či snadné čištění. Ať už tedy hledáte povedenou láhev například ke sportování, na cesty do práce či do školy, pak se jedná o poměrně zajímavý kousek.

JBL kšiltovka

Skvělá unisex kšiltovka za lidovou cenu. Přesně takto by šlo ve stručnosti popsat nový kousek v nabídce JBL. Výrobce u ní vsadil na univerzální černé provedení v kombinaci s výrazným oranžovým logem JBL na přední straně. Důležité je také zmínit, že velikost čepice lze upravit za pomoci pásku na zadní straně.

JBL nabíjecí kabel

Pokud používáte více zařízení s odlišnými konektory a pro jejich nabíjení tak potřebujete hned několik kabelů, pak by vám mohl přijít více než vhod JBL nabíjecí kabel. Jedná se totiž o multifunkční kabel, který disponuje hned čtveřicí základních konektorů – Lightning, USB-C, USB-A a Micro USB. S jeho pomocí si tak vystačíte pouze s jedním a hravě tak nabijete všechna zařízení, co máte po ruce.

JBL v tomto případě vsadil na poměrně elegantní design kombinující černou a oranžovou barvu s osvětleným logem společnosti. Tím nejlepším na produktu je však jeho cena. K dostání je totiž pouze za 249 Kč, což z něj v poměru cena/výkon, vzhledem k jeho rozsáhlým možnostem, dělá jeden z nejlepších kabelů vůbec.

JBL taška

Nabídku merchandise uzavírá originální taška JBL z recyklované bavlny, jejíž jednu stranu zdobí logo společnosti v charakteristické oranžové barvě, zatímco druhou výrazný vykřičník JBL. Jedná se o poměrně praktický kousek pro všechny příležitosti.

