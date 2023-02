Tomu neuvěříte! Apple vydává nové firmwary už i pro MagSafe kabely k MacBookům

Pokud vám ze starších balení iPhonů zůstaly doma nějaké jablečné samolepky, možná je zkontrolujte, zda pro ně Apple náhodou nevydal nový firmware. Podle posledních zpráv to totiž vypadá, že se cupertinská společnost rozhodla vydat aktualizace snad pro všechno – naposledy se nového firmwaru dočkaly například MagSafe kabely k MacBookům.

V průběhu minulého týdne jsme vás na stránkách našeho magazínu informovali o tom, že společnost Apple znenadání vydala vůbec první firmware pro své nabíječky MagSafe Duo, sloužící k nabíjení iPhonu a Apple Watch. Ve vydávání firmwaru pro produkty, o kterých jste si dosud mysleli, že firmwarové aktualizace nepotřebují, pokračuje Apple i tento týden, kdy přišly na řadu pro změnu dvoumetrové USB-C to MagSafe kabely k MacBookům.

Podobně jako v případě firmwarové aktualizace pro nabíječky MagSafe není jisté, jakých novinek či oprav se vlastně kabely pro nabíjení MacBooků dočkaly. Společnost Apple se k aktualizaci firmwaru pro kabely nijak blíže konkrétně nevyjádřila, na aktualizaci firmwaru upozornil tiwtterový účet @aaronp613.

We got an update today… for the USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)

— Aaron (@aaronp613) February 14, 2023