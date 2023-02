Není to tak dávno, co mohli uživatelé hlasovat, zda má Elon Musk odstoupit z čela Twitteru. Lid se v anketě vyslovil, že by měl Musk odejít. Ihned poté deklaroval, že se začne hledat nový nástupce. Nyní říká, že by mohl odstoupit do konce letošního roku. Dle svých slov nyní chce stabilizovat a ujistit se, že je finančně zdravá.