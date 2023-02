Kingdom Come: Deliverance dostává český dabing

Populární RPG hra Kingdom Come: Deliverance od českého studia Warhorse se konečně dočkala českého dabingu. Stalo se tak při příležitosti oslav pátých narozenin této hry. Ačkoli vývojáři dle svých slov dělali co mohli, dabing zůstane nejspíše pouze výsadou PC verze.

