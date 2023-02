Na české Macy útočí ve velkém viry. Jaké nejčastěji?

Adware i nadále zůstává nejčastěji detekovaným škodlivým kódem pro platformu macOS v České republice. V lednu jeho detekce tvořily 40 % všech případů škodlivých kódů pro tento operační systém. Bezpečnostní specialisté z ESETu dále detekovali kromě adwaru Pirrit opět také adware MacSearch, který sleduje aktivity uživatelů při prohlížení internetového obsahu, a adware MaxOfferDeal, který ke svému šíření zneužívá optimalizaci pro vyhledávače (Search Engine Optimization, SEO). Uživatelům doporučují, aby byli opatrní při stahování aplikací a her a věnovali pozornost ochraně svých údajů. Vyplývá to z pravidelné statistiky kybernetických hrozeb společnosti ESET.

V čele statistiky škodlivých kódů pro platformu macOS v Česku se v lednu objevily rodiny adwaru, na které mohli čeští uživatelé narážet v průběhu celého minulého roku. Podíl detekovaného adwaru na této platformě je aktuálně 40 % všech hrozeb, které bezpečnostní specialisté ve svých statistikách sledují.

„První letošní čísla v naší statistice opět potvrdila, že adware zůstává na platformě macOS nejčastější strategií, s jejíž pomocí se útočníci pokoušejí dostat k uživatelům a jejich datům. Je to díky tomu, že není tolik nebezpečný jako například trojské koně, a uživatelé mu tudíž nevěnují takovou pozornost – nevidí například nic závažného na agresivní a obtěžující reklamě kromě toho, že jim taková reklama překáží, a nepokládají ochranu před adwarem za důležitou. Tím se samozřejmě stává ideálním k útokům,“ vysvětluje Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře společnosti ESET v Brně.

Nejčastěji detekovaný adware Pirrit se v zařízení projevuje například vyskakujícími reklamními okny nebo tím, že vkládá odkazy do webového obsahu či zvýrazňuje při prohlížení webových stránek některá slova. V nejhorším možném scénáři pak může vést ke stažení škodlivého kódu, který je již přímým rizikem pro osobní data uživatelů. Malware přitom není v případě adwaru jediným rizikem pro naše údaje. Sám adware může například sledovat naše chování na internetu.

Adware se často vydává za doplněk do prohlížeče

Bezpečnostní specialisté, kteří sledují chování adwaru v Česku dlouhodobě, upozorňují, že adware nás v okamžiku, kdy ho stáhneme do našeho zařízení, může začít špehovat a získaná data využívat k lepšímu zacílení další reklamy nebo k přípravě dalších kybernetických útoků.

„Vedle adwaru Pirrit se v lednu objevily reklamní škodlivé kódy, které jsou rizikem hlavně kvůli tomu, že zneužívají legitimní online nástroje. Adware MaxOfferDeal ke svému šíření využívá optimalizaci pro vyhledávače, SEO, a díky tomu dokáže uživateli nabídnout výsledky vyhledávání s nabídkami aplikací nebo programů, které využívá ke své distribuci. Adware MacSearch se zase šíří v podobě rozšíření internetového prohlížeče Safari, Firefox nebo Chrome a sleduje chování uživatele na internetu – zpravidla to, jaké stránky navštěvuje, jak dlouho na nich tráví čas nebo jaké zboží nakupuje online,“ říká Kropáč a dodává: „Adware se nejčastěji dostane do zařízení tak, že ho uživatelé sami stáhnou. Například hledají hry nebo aplikace mimo oficiální obchody, ve kterých jsou placené nebo již nedostupné. A jakmile si adware stáhnou, ten následně pokračuje v akci – může uživatelům nabízet při vyhledávání podvržené výsledky vyhledávání, zacílit na ně další sponzorovanou reklamou, stahovat další doplňky do prohlížečů, další adware atd. Zůstává přitom v zařízení dlouho skrytý, vše provádí nenápadně a odhalit ho není úplně snadné. Tím je srovnatelným rizikem s jinými škodlivými kódy.“

Útočníci čím dál častěji pracují s naší psychikou

Útoky využívající manipulativní komunikaci a nátlak jsou řazeny mezi tzv. techniky sociálního inženýrství, kam spadá například i phishing, podvodné volání (vishing) nebo smishing (SMS phishing). Jejich popularita mezi útočníky stále roste a vyrovnávají se již pomalu útokům malwarem.

„Adware se šíří spolu s neoficiálními verzemi známých her nebo prémiových aplikací a jejich výrobci je nabízejí v obchodech třetích stran zdarma nebo ve výhodných balících. Využívají nástroje online marketingu a snaží se uživatele přimět kliknout na nějakou zajímavou nabídku. Často sází na témata, která zrovna ve společnosti rezonují, například v souvislosti s dlouho očekávanou premiérou nějakého seriálu nebo celospolečenským děním, či cílí na uživatele především během prázdnin a svátků, protože správně předpokládají, že budou více online a nebudou třeba tolik ve střehu,“ říká Kropáč.

„Uživatelé by měli aplikace stahovat pouze z oficiálních obchodů, a to platí hlavně v případě online her, u kterých bych určitě investoval do verzí dostupných v oficiálním obchodě či na oficiálních stránkách vývojářů, ta investice se zkrátka v kontextu rizika vyplatí. Je také důležité, aby obezřetně přistupovali k informacím na internetu, především k těm senzačním nebo katastrofickým, které mají zapůsobit na naše lidské emoce a přinutit nás k nějaké unáhlené akci. A v neposlední řadě používat bezpečnostní řešení, které je bude chránit v okamžiku, kdy přeci jen na nějaký nebezpečný odkaz kliknou,“ shrnuje Kropáč z ESETu.

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu macOS za leden 2023: