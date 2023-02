MP výrazně zlevnila IP kamery Xiaomi, ušetřit můžete až 50 %

Komerční sdělení: Každý z nás se zřejmě ve svém životě již dostal do situace, kdy by se mu hodila IP kamera pro sledování určitého místa – ať už kvůli obavám z vykradení, nebo třeba jen kvůli kontrole dětí, partnera, domácího mazlíčka či stavu domácnosti obecně. Pokud tuto potřebu pociťujete i nyní, máme pro vás skvělou zprávu. Náš partner Mobil Pohotovost totiž výrazně zlevnil několik IP kamer z dílny Xiaomi, díky čemuž si tak můžete o tom, co se děje ve vašem interiéru či exteriéru udělat obrázek za pár korun.

Do slevy se dostalo celkem šest kamer od Xiaomi, mezi kterými naleznete jak modely pro exteriérové, tak i interiérové využití. U všech kamer si pak můžete být jistí bezproblémovým chodem, snadným ovládáním skrze aplikaci, možnost sledování záznamu kdekoliv s přístupem k internetu a mnoha dalšími funkcemi. Některé modely pak disponují třeba i obousměrným reproduktorem a mikrofonem, díky čemuž se tak přes ně lze dokonce elementárně dorozumívat. Jiné zase nabízí propracované noční vidění či třeba schopnost rozpoznat osoby a upozornit na ně. Z nabídky kamer si tedy určitě vybere každý – tím spíš, když jejich cena klesla až o 50 %. Ale pozor, skladové zásoby nejsou neomezené.

Zlevněné IP kamery Xiaomi seženete zde