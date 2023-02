Jste průměrný Čech? Pak svůj mobil měníte zhruba jednou za 3 roky

Myslíte si o sobě, že jste průměrný Čech? Pak si nový telefon pořizujete průměrně jednou za 3 až 3,5 roku. Potřeba mít neustále moderní chytrý telefon přitom zatěžuje i životní prostředí. Na každého obyvatele Česka totiž připadá až 15,7 kilogramů elektronického odpadu ročně, a více jak desetinu z něj tvoří právě mobilní zařízení. Nejlepším řešením je vysloužilé telefony recyklovat, ať už u prodejců elektroniky nebo operátorů. Češi službu ale téměř nevyužívají. Podle T-Mobile se operátorům k recyklaci vrací méně než 1 % prodaných telefonů. Vyplývá to z analýzy projektu datové žurnalistiky Evropa v datech.

V roce 2021 se celosvětově prodalo přes 1,43 miliard chytrých telefonů. S příchodem covidu se sice prodeje propadly o 12 %, útlum ale trval jen rok a už vloni se počty prodaných zařízení začaly přibližovat předpandemickému stavu. Situace v Česku má ale jiný vývoj. „V covidových letech jsme zaznamenali nárůst v počtu prodaných kusů o 15 %. V loňském roce se nám podařilo tento trend udržet. I přes nepříznivou situaci, válku na Ukrajině, inflaci a energetickou krizi se nám podařilo navýšit počty prodaných kusů. V současné době je kategorie IT a mobilních telefonů jednou z nejvíce rostoucích kategorií v našem sortimentu, a to i přes jejich rostoucí cenu,“ vysvětluje Tomáš Račák, Category Manager ze společnosti Datart.

Největším světovým hráčem, co se počtu prodaných smartphonů týká, je korejský Samsung, který jen v prvním čtvrtletí loňského roku prodal přes 73,6 milionů chytrých telefonů. Světovou dvojkou je podle dostupných údajů ze serveru Statista.com americký Apple, jehož dodávky se v prvním čtvrtletí roku 2022 zastavily na 56,5 milionech zařízení.

Vlastní telefon má téměř 99 % Čechů

V Česku je poměr mezi těmito technologickými giganty podle serveru GoMobil.cz mnohem vyrovnanější. Zatímco Samsung se na trhu podílel z 24,2 %, Applu připadl o desetinu procentního bodu menší podíl. Češi jsou vášnivými uživateli telefonů, což dokazují i data Českého statistického úřadu.

„Podle údajů ČSÚ má vlastní mobilní telefon 98,8 % Čechů z každé věkové kategorie starší 16 let, přičemž nejmenší podíl (necelých 93 %) připadá Čechům, kteří dosáhli 75 let. Zajímavější je sledovat rozdíly ve vlastnictví chytrých telefonů. Zatímco ve věku 16–24 let má smartphone přes 99 % Čechů, u seniorů se tento poměr zastavuje na 14,5 %,“ nastiňuje situaci Tomáš Odstrčil, analytik Evropy v datech.

Nový mobil každé tři roky

Silné prostoupení mobilních telefonů českou populací rovněž znamená, že poměrně často utrácíme za nová zařízení. „Lidé mobily obměňují velmi často, dle našich odhadů asi každé 3 až 3,5 roku,“ vysvětluje Miloš Polák z projektu REMOBIL, který se specializuje na recyklaci mobilních telefonů. Denně se v Česku prodá na 8,5 tisíce telefonů, přičemž průměrná cena jednoho prodaného kusu činí 8 800 Kč.

Vysloužilá zařízení si pak většina Čechů nechává ve svých šuplících takzvaně „pro strýčka příhodu“. Podle průzkumu projektu REMOBIL se Čechům práší na 12 milionů nepoužívaných mobilů. Nejlepší a nejudržitelnější řešení přitom velmi často leží v recyklaci, kterou ale velká část společnosti nevyužívá.

Operátorům se vrací méně než 1 % zařízení

Recyklaci poskytují i mobilní operátoři. „Ve všech našich prodejnách je možné nadbytečné mobily odevzdat a my následně zařídíme jejich recyklaci. Informovanost o problematice elektroodpadu, recyklaci, ekologické stopě výroby elektrozařízení i o tom, kde všude je možné vysloužilé zařízení odevzdat, je ale velmi nízká. Přes prodejny se nám k recyklaci vrací méně než 1 % prodaných mobilů,“ vysvětluje Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.

Podle dat Deutsche Telekom se ale nejedná jen o problém Česka. Shromažďování nevyužívaných zařízení je zvykem všech 36 světových zemí, kde společnost působí. „Hodláme se na tento problém více soustředit a zvyšovat povědomí o tom, co dělat se zařízením poté, co doslouží,“ vysvětluje Orgoník ze společnosti T-Mobile, která stojí za osvětovou kampaní s názvem Zrecyklujtel.

Na každého Čecha ročně připadá 15,7 kg elektronického odpadu

„Mobilní telefony jsou jednou ze základních složek elektronického odpadu, jehož celosvětový objem vychází podle dat z roku 2019 na 53,6 miliard kilogramů materiálu, který by se dal recyklovat a znovu využít. Ve skutečnosti si ale tímto procesem projde pouze 17 % vyhozené elektroniky,“ doplňuje Martin Orgoník z T-Mobile. Na každého Čecha pak připadá celkem 15,7 kilogramů elektronického odpadu ročně. Za jediný rok Česko vyprodukuje 11 kilotun elektronického odpadu jen z telefonů a malých IT zařízení, mezi které patří i navigace, kalkulačky, routery či tiskárny.

K redukci odpadu přispějí i jednotné nabíječky

Recyklovat se dá až 90 % materiálu v mobilních telefonech. V celém procesu se z telefonu nejprve demontuje baterie a pokud se telefon nedá opravit či rozebrat na náhradní díly, putuje do hutě. Získaný plast (přibližně 58 %) se využije energeticky v procesu tavení jako náhrada uhlí. Kovy, kterých je v mobilu zhruba 30 % se zrecyklují. Mezi nejčastěji zastoupené složky patří měď a hliník, z mobilu se však běžně získá i téměř procento lithia, niklu a stopové množství zlata a stříbra. Zbytek materiálu končí ve strusce, která se poté často používá jako stavební materiál.

Redukci množství elektronického odpadu řeší i Evropská unie, která od roku 2024 zavede povinnost prodeje nových zařízení s jednotnými nabíjecími konektory. Právě vyhozené či nepoužité nabíječky totiž znamenají až 11 tisíc tun elektronického odpadu vytvořeného v EU. Jednotné nabíječky zároveň ušetří i peníze Evropanů, kteří kvůli potřebě různých nabíjecích kabelů zbytečně ročně utratí na 250 milionů eur.