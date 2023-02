Doogee V Max: Skvělá kombinace největší baterie (22000 mAh) s nejvýkonnějším čipem

Komerční sdělení: Odolné telefony se za posledních několik let dočkaly podstatně lepších baterií, což nyní znatelně posouvá Doogee V Max. Ten totiž přichází s doposud největší baterií s kapacitou 22000 mAh, jakou byste v žádném jiném prodávaném telefonu jednoduše ani nenašli.

Model V Max je vyvrcholením jasné dominance na poli baterií, která je typická pro značku Doogee. Na jedno nabití dokáže telefon vydržet neuvěřitelných 2300 hodin v pohotovostním režimu. Podle oficiálních informací si také hravě poradí s 25 hodinami gamingu, 35 hodinami streamování obsahu, 80 hodinami přehrávání hudby či 109 hodinami telefonních hovorů.

Zároveň přichází spolu s funkcí reverzního nabíjení, díky čemuž lze Doogee V Max použít jako praktickou powerbanku pro případné nabíjení dalších zařízení. Samozřejmě se na to lze podívat i z druhé stránky. Baterii s kapacitou 22000 mAh je zároveň nutné nějak nabít, a proto je V Max k dostání s 33W rychlonabíjecím adaptérem.

Smartphone V Max ale nabízí mnohem více, než jen svou masivní baterii. V první řadě je nutné zmínit prémiový čipset MediaTek Dimensity 1080. Ten je vyroben s 6nm výrobním procesem od lídra TSMC, čímž zajišťuje maximální efektivitu. To ale není vše, důležitou roli totiž hraje i operační paměť RAM, která může dosáhnout až 20 GB – 12 GB tvoří základní RAM a 8 GB rozšiřitelná RAM paměť. S tím jde ruku v ruce i spárované úložiště, které v základu nabízí 256 GB. Lze jej však rozšířit až na 2 TB s pomocí microSD karty, díky čemuž se jedná o nejrychlejší párování paměti a čipsetu vůbec.

Pojďme se ale ještě podívat i na další možnosti. Na přední straně V Max na nás totiž čeká 6,58″ FHD+ IPS displej se 120Hz obnovovací frekvencí, který se vyznačuje svým poměrem stran 19:9, jemností 401 PPI a maximálním jasem dosahujícím až 400 nitů. O jeho ochranu se pak stará vrstva Corning Gorilla Glass zajištující odolnost proti škrábancům.

Ačkoliv je V Max takzvaným odolným telefonem, tak to ještě neznamená, že by nenabízel kvalitní fotoaparát, ba právě naopak. Vyznačuje se totiž 108MP hlavním senzorem Samsung HM2. Speciální je i druhá čočka. Jedná se totiž o senzor od Sony, který se pyšní nočním viděním, díky čemuž můžete fotit i natáčet videa i v naprosté tmě. To je možné díky dvěma postranním infračerveným světlům. Poslední je 16MP ultraširokoúhlý objektiv se 130° úhlem záběru. Na přední straně se ještě nachází 32MP selfie kamera od Sony.

Telefon V Max se ještě pyšní duálními stereo reproduktory, které se vyznačují Hi-Res zvukem. Stejně tak nechybí ani odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP68 a IP69K, armádní certifikace MIL-STD-810H, bleskurychlá čtečka otisků prstů na straně telefonu a podpora pro čtyři navigační satelitní GPS systémy (GLONASS, Galileo, Beidou a GPS). Telefon nadále nabízí podporu NFC, Dual Nano SIM a slot pro paměťovou TF kartu.

V Max na trh vstoupil den před Valentýnem, respektive 13. února 2023. K dostání je přímo na webu Aliexpress a oficiálním e-hopu Doogeemall. Jeho cena začíná na pouhých 329,99 $ (za tuto cenu pouze na Aliexpressu), za kterou je k dostání pouze do 17. února 2023.