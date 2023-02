Akciové portfolio Tomáše Vranky: Diversifikujeme do celého amerického trhu

Tisková zpráva: Letošní rok začal na akciových trzích relativně pozitivně, neboť akcie v prvních týdnech mírně rostly. Kromě akcií však výrazně roste například i měnový pár EUR/USD. Od začátku roku rezonují ve světě investic také nástroje umělé inteligence, z nichž asi nejznámější je ChatGPT od OpenAI, a investoři přemýšlejí, jak tohoto trendu využít. Z tohoto důvodu jsme připravili e-book, který se zabývá právě možnostmi investování do umělé inteligence a je dostupný ke stažení zdarma zde. Od začátku roku se toho ale ve světě děje mnohem víc. V USA se opět začíná řešit výše dluhu, protože země narazila na svůj dluhový strop, který se však pravidelně zvyšuje. Ve světě velkých společností se začíná propouštět a nezvykle jako první přicházejí na řadu technologické firmy, nikoli tradiční odvětví staré ekonomiky, kde se pracuje manuálně. Mezi další významné zprávy posledních týdnů patřilo bezpochyby také ukončení výroby slavného letounu 747 firmy Boeing a připravovaná žaloba týkající se Googlu v USA.

Jak na to tedy zareagovalo naše portfolio? Hlavním tématem našeho akciového portfolia byla výsledková sezóna. Tento měsíc jsme do něj samozřejmě také něco přidali, tentokrát to ale nebyly akcie, nýbrž ETF. Statistiky ukazují, že ETF jsou pro většinu investorů výhodnější než individuální výběr akcií. Údaje se sice mírně liší, ale většina z nich ukazuje, že pasivní akciové indexové ETF překonávají 90 až 95 % aktivně spravovaných fondů. Pro srovnání, ETF jsou také daňově zvýhodněné, protože investor je osvobozen od daně po jednom roce na Slovensku nebo po třech letech v České republice.

ETF proto využívá mnoho začínajících investorů. Kromě nich je obvykle kupují i lidé, kteří v minulosti investovali prostřednictvím bankovních nebo podílových fondů. Ty měly smysl v minulosti, ale dnes jsou horší než ETF snad ve všech ohledech. Je velmi pravděpodobné, že ETF překonají naprostou většinu aktivně spravovaných akciových fondů, a to z toho důvodu, že většina aktivně spravovaných investičních portfolií je sestavena hůře než ETF.

