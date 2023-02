Vyšel watchOS 9.3.1 s opravami bezpečnostních chyb

Apple při dnešním velkém vydávání nových verzí operačních systémů nezapomněl ani na své chytré hodinky. I Apple Watch se totiž dočkaly nové verze operačního systému a to konkrétně ve formě watchOS 9.3.1. Máte-li tedy Apple Watch kompatibilní s watchOS 9, měli byste již update na ať už na hodinkách nebo na iPhonu vidět.

Zatímco v případě iOS a iPadOS 16.3.1 je Apple ohledně poznámek k aktualizacím poměrně otevřený, u watchOS 9.3.1 je tomu bohužel zcela opačně. V poznámkách k updatu se totiž dozvíte jen to, že aktualizace přináší opravy chyb a důležité bezpečnostní aktualizace a je tudíž doporučená pro všechny uživatele. Co přesně si pod těmito hesly představit je nicméně vcelku nejasné. Pro klid duše však doporučujeme aktualizace co nejdříve nainstalovat.