Technologie zajišťující bezpečí dětí: EVOLVEO představuje chytrou dětskou chůvičku

Tisková zpráva: EVOLVEO uvádí na trh dětskou chůvičku s otočnou kamerou s nočním přísvitem EVOLVEO NL4 a s dosahem až 300 metrů. Mezi hlavní funkce patří: otočná kamera s naklápěním a vzdáleným otáčením o 360 stupňů, noční lampa, teplotní senzor okolí, oboustranná hlasová komunikace i přehrávání ukolébavek. Funkce VOX při registraci zvuku v okolí okamžitě aktivuje vzdálený, 4,3palcový LCD monitor rodičovské jednotky.

Dětská chůvička EVOLVEO NL4 disponuje otočnou kamerou, kterou lze vzdáleně naklápět do požadovaného úhlu a otáčet až o 360 stupňů. To umožňuje komplexní sledování dění v dětském pokoji. Uživatel tak má přehled o tom, co dítě dělá a zda je v bezpečí. Chůvička je vybavená noční barevnou lampou, kterou lze ovládat tlačítky přímo na kamerové jednotce. Lampička může měnit intenzitu a barvu světla. Lze ji zapnout pro lepší usínání, nebo použít jako tlumené světlo při nočním přebalování nebo krmení. Dále je chůvička vybavena teplotním senzorem, který sleduje teplotu v blízkém okolí. Pokud teplota překročí zadanou mez, aktivuje se automatické upozornění. Dětská chůvička EVOLVEO NL4 dokáže automaticky rozpoznat pláč dítěte a ihned upozorní uživatele. Noční přísvit umožní sledovat dítě bez rušivých momentů. Funkce ukolébavek zpříjemní dítěti usínání.

Dětská chůvička EVOLVEO NL4 má kompaktní provedení, je malá a lehká, snadno se přenáší. Je možné ji umístit na stálo. Je vyrobena z kvalitních materiálů, takže je odolná.

Dostupnost a cena

Dětská chůvička EVOLVEO NL4 je dostupná prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců již za 3 490 Kč včetně DPH.

Parametry

4,3″ display LCD

VOX funkce: Probuzení displeje při zaznamenání hluku

IR přísvit 940 nm (Neviditelné spektrum)

Vyměnitelný 2600mAh akumulátor 18650 v rodičovské jednotce

Noční lampička

Přehrávání ukolébavek: 5 přednastavených, včetně zvuků deště

Monitorování teploty s možností výstrahy

Délka nabíjecího kabelu: 2 m

Dosah až 300 m (Otevřené prostranství. V budově v závislosti na konstrukci budovy!)

Oboustranná hlasová komunikace

Upozornění: Mimo dosah

Upozornění: Na nízký stav baterie

Vizuální indikace úrovně hluku

Digitální přenos

Video v rozlišení 480p

Výklopná anténa

EVOLVEO NL4 zakoupíte zde