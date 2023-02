Šokující slova zakladatele Applu: Jeden z dvojice Musk Jobs mě „okradl“ o peníze

Přestože vnímají mnozí lidé jako hlavní tvář Applu Steva Jobse, pravdou je, že bez jeho přítele Steva Wozniaka a jeho schopností by společnost vzniknout nemohla. Byl to totiž právě Wozniak, kdo byl schopen provádět technické práce, ba co víc – kdo přišel s prvním osobním počítačem, který přiměl Jobse přemýšlet nad založením společnosti zabývající se právě výrobou počítačů. Wozniak sice v Applu tak dlouho jako Jobs nevydržel, nicméně vzhledem k jeho vztahu ke společnosti je jeho počínání fanoušky Applu bedlivě sledováno a do jisté míry i „propíráno“ – tím spíš, když se tento muž nebojí jít pro ostřejší vyjádření daleko. Jedno takové poskytl třeba nyní portálu The Street.

Výše zmíněný portál měl nedávno s Wozniakem rozhovor, který se točil kolem celé řady zajímavých témat. Jedním z nich bylo třeba i srovnání Steva Jobse s Elonem Muskem, jelikož ten je v poslední době označován za jeho potenciálního nástupce. A podle Wozniaka by to tak do jisté míry být mohlo, jelikož mezi nimi určité podobnosti opravdu vidí. Na druhou stranu jsou tu ale i obrovské rozdíly, které mezi oběma muži vidí. „Steve Jobs nebyl tak nečestný, jak je nyní Musk. Říkal sice věci, kterými vás byl schopný ponížit, ale s odstupem času si člověk uvědomil, že úplně „mimo mísu“ nebyly. Navíc jste si od Steva nikdy nemohli koupit něco v domění, že od toho dostanete určitou věc, ale nedostali jste to.“

Svá poměrně ostrá slova se posléze rozhodl Wozniak vysvětlit na vlastní zkušenosti. Konkrétně zavzpomínal na to, že byl v roce 2016 majitelem Tesly a utratil tehdy dle svých slov velké peníze za upgrade svého auta o senzory a radar, jelikož mu Musk tehdy slíbil, že díky těmto upgradům bude vůz autonomně řízen do konce roku 2016. Nic takového se však nestalo. O rok později pak měl Musk slíbit, že po dalším upgradu za nemalé peníze už bude Tesla skutečně samořiditelná a to do konce roku 2017. Wozniak tedy opět do upgradu své peníze vložil, ale ani tentokrát se mu nedostalo to, po čem toužil. „Musk a Tesla okradli mou rodinu, mě a mou ženu o spoustu peněz. Udělali to skrze věci, o kterých řekli, že budou fungovat a nefungovaly. My jim přitom opravdu věřili,“ zhodnotil Muska a podnikání Tesly Wozniak.

Z hlediska přístupu k zákazníkům je tedy zcela evidentně mezi Stevem Jobsem a Elonem Muskem obrovský rozdíl, který je navíc ve výsledku pro prosperitu firmy dost možná klíčový. Zákazníci totiž na nezdary, na které vzpomíná i Wozniak, zapomenou jen stěží – tím spíš, když stály skutečně hodně peněz. O to zajímavější bude, jak se Muskovi podaří rozvinout například nedávno koupený Twitter, který nabízí služby stojící oproti vozům Tesla naprostý pakatel, ale jejich funkčnost poměrně překvapivě taktéž pokulhává.