Podívejte se, jak asteroid osvítil noční oblohu

Nad Lamanšským průlivem shořel v ranních hodinách přibližně metrový asteroid. Vědci v tomto případě dokázali vypočítat, kdy a kde vstoupí do atmosféry, což se stalo teprve posedmé v historii. Představení bylo pozorovatelné severně od Paříže, na jihu Anglie, a dokonce prý i ve Walesu či Nizozemsku.

#French media published footage of a meteoroid flight, which was noticed this night by the people of France and England. Meteoroid Sar 2667 entered the Earth's atmosphere and burned over the English Channel. pic.twitter.com/L1xxVdNHsQ

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023