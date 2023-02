Na světě je první iPhony s Lightningem a USB-C současně

Zatímco někteří jablíčkáři si nemohou Lightning port na iPhonech vynachválit, jiní dlouhodobě volají po jeho změně za USB-C. Právě na to pak Apple letos po letech váhání konečně přejde a iPhony tím učiní výrazně kompatibilnější s nejrůznějším příslušenstvím. Co kdyby se ale Apple rozhodl vyjít vstříc oběma táborům? Přesně tuto otázku si položil jeden šikovný kutil ze zahraničí, kterému se podařil vytvořit prototyp iPhonu, který má na spodní straně vedle sebe Lightning a USB-C.

Ačkoliv vypadá prototyp do jisté míry šíleně, jedno se mu upřít nedá – je rozhodně nápaditý a nechává vzpomenout na dobu, kdy bylo možné jednoduše iPhone nabíjet a zároveň jej mít propojený například s kabelovými sluchátky a tak podobně. Právě na to ostatně upozorňují fanoušci tohoto řešení suverénně nejvíce, byť jedním dechem připouští, že k ničemu takovému se Apple z logiky věci nikdy neodhodlá jednak kvůli kanibalizování jednoho portu na druhém a jednak kvůli tomu, že se jedná o designově nevzhledné řešení. Kutil nicméně dokázal minimálně to, že podobné řešení je nejenže realizovatelné, ale taktéž plně funkční.